Lupo wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

Der erhoffte Befreiungsschlag bleibt aus: Auch im Heimspiel gegen den FC Verden 04 konnte Lupo Martini Wolfsburg seine Negativserie nicht stoppen. Beim 0:2 kassierte das Team von Trainer Kevin Schulze die sechste Niederlage im siebten Spiel – erneut war die Chancenverwertung das große Manko.

„Die Anfangsminuten gingen an uns“, resümierte Team-Manager Tahar Gritli, der nach einem Schuss von Ian Schlangen die frühe Führung auf dem Fuß wähnte. Verdens Keeper rettete zur Ecke, die ohne Folgen blieb. Auch Osman Altin prüfte den Gäste-Torwart, insgesamt blieb die Lupo-Offensive in der ersten Halbzeit aber blass. Auf der Gegenseite hatte Verden zwei Halbchancen, doch mit dem 0:0 zur Pause war das Spiel ausgeglichen.

Nach dem Seitenwechsel setzte Samuel Owusu einen aussichtsreichen Versuch knapp über das Tor, ehe die Partie kippte: „Das 0:1 fällt nach einer Ecke, da kommt ein Spieler frei im Fünfer zum Schuss – da muss man am Mann stehen“, ärgerte sich Gritli. In der 86. Minute machte Verden nach einem Ballverlust im Spielaufbau den Deckel drauf.