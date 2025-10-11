Lupo vor schwerer Auswärtsaufgabe beim Spitzenreiter

Nach neun sieglosen Spielen steht USI Lupo Martini Wolfsburg vor einer der schwierigsten Aufgaben der Saison: Das Team von Trainer Kevin Schulze gastiert beim Tabellenführer 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Trotz der prekären Lage bleibt Team-Manager Tahar Gritli kämpferisch.

„Wir fahren zum Tabellenführer und haben nichts zu verlieren“, sagt Gritli, der in den vergangenen Wochen spielerische Fortschritte sieht. Dennoch mahnt er: „Es wird höchste Zeit, jetzt zu punkten.“ Egestorf befinde sich in bestechender Form – „das ist einfach so, wenn man oben steht“.

Lupos Situation bleibt jedoch angespannt. Neben Ilhan Kizilhan, Malcolm Badu, Osman Altin und Jakob Schlienz fällt nun auch Moussa Ayadi aus, der sich beim Debüt in Wetschen schwer verletzte. Die Diagnose: Knorpelschaden. „Er wird wohl bis Saisonende ausfallen – das muss erst verdaut werden“, so Gritli.

Trotz der Ausfälle lobt er die Einstellung der Mannschaft: „Die Jungs sind bei jedem Training und Spiel motiviert und geben nicht auf.“ Beim Tabellenführer soll nun zumindest der zweite Punkt der Saison her – auch wenn die Aufgabe kaum schwerer sein könnte.