Lupo vor schwerer Auswärtsaufgabe

Lupo Martini Wolfsburg steht am Sonnabend vor einer der anspruchsvollsten Aufgaben der Rückrunde. Der Tabellenfünfzehnte reist zum BSV Schwarz-Weiß Rehden – einer Mannschaft, die für Team-Manager Tahar Gritli deutlich stärker ist, als es die Tabelle aktuell vermuten lässt. „Für mich ist das einer der spielstärksten Mannschaften der Liga. Tabellarisch sehe ich sie eher unter den ersten fünf Teams“, sagt er vor der Partie.

Trotz der Schwere der Aufgabe betont Gritli, dass auch Lupo stärker ist, als die bisherigen Resultate zeigen. „So, wie wir uns zuletzt präsentiert haben, müsste es endlich einmal zum maximalen Erfolg kommen. Die Jungs hängen sich voll rein“, erklärt der Team-Manager und fordert einen mutigen Auftritt.

Taktisch liegt der Fokus klar: Lupo will das Zentrum kompakt halten und Rehdens gefährliche Außen früh stellen. Gritli sieht darin den einzigen Weg, selbst zu guten Umschaltsituationen zu kommen. „Wenn wir die Räume schließen und unser Umschaltspiel sauber durchbringen, kann das der Schlüssel zum Erfolg sein“, betont er.