Lupo vor emotionalem Abschied Abgestiegener Verein bestreitet letztes Heimspiel nach 14 Jahren – Rahmenprogramm setzt auf Gemeinschaft von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Am 10. Mai 2026 endet für Lupo Martini Wolfsburg eine Ära: Gegen den Heeslinger SC bestreitet der Verein sein vorerst letztes Heimspiel in der Oberliga Niedersachsen. Nach 14 Jahren steht der sportliche Abschied im Zeichen von Emotion, Gemeinschaft und Zuversicht.

Nach dem feststehenden Abstieg richtet sich der Blick bei Lupo Martini Wolfsburg auf einen besonderen Moment: das letzte Heimspiel in der Oberliga Niedersachsen. „14 Jahre voller Emotionen. Unzählige Momente, die bleiben“, beschreibt der Verein die zurückliegende Zeit. Am Sonntag, 10. Mai, empfängt Wolfsburg den Tabellenzweiten Heeslinger SC im Lupo Stadio. Während die Gäste mit 47 Punkten weiterhin im oberen Tabellendrittel stehen, geht es für den Tabellenletzten vor allem um einen würdigen Abschluss vor heimischem Publikum.

Der Verein formuliert den Anlass bewusst emotional: „Jetzt ist es Zeit, gemeinsam Abschied zu nehmen. Nicht für immer – nur für den Moment. Denn wir kommen zurück. Stärker.“ Rahmenprogramm im Zeichen der Gemeinschaft Rund um das Spiel setzt Lupo Martini auf ein umfangreiches Rahmenprogramm, das gezielt die Verbindung zum Umfeld stärken soll. Im Mittelpunkt steht ein Muttertag-Special: Alle Mütter mit ihren Kindern unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt. „Weil Familie bei Lupo zählt. Immer“, heißt es dazu.