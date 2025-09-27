– Foto: Reinhard Rehkamp

Lupo vor dem Duell beim TSV Wetschen: "Wollen vorne draufgehen" Tahar Gritli sieht Fortschritte unter dem neuen Trainerteam – Debüt von Ex-Profi möglich

Wolfsburg. Die Erleichterung über den ersten Punktgewinn der Saison ist längst verflogen. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Verden 04 steht USI Lupo Martini Wolfsburg vor einem richtungsweisenden Spiel beim ebenfalls aufgestiegenen TSV Wetschen. Es ist das Duell des Tabellenfünfzehnten gegen den Dreizehnten – oder schlicht: das Kellerduell des 8. Spieltags.

„Von der Tabellensituation her wäre es wichtig, dass wir da etwas holen“, sagt Team-Manager Tahar Gritli. Einen zu großen Druck will er jedoch vermeiden – auch weil das neue Trainerteam um Kevin Schulze und Mark Zerbe erst seit gut zwei Wochen im Amt ist. Dennoch: Die Erwartung ist klar formuliert. „Wir werden zwar nicht auf Teufel komm raus spielen, wollen aber schon vorne draufgehen.“ Heute, 15:00 Uhr TSV Wetschen Wetschen USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 15:00 live PUSH

Wetschen sei als Aufsteiger noch voller Euphorie, analysiert Gritli, vor allem das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinn sei auffällig. Bei Lupo fehlen weiterhin mehrere Leistungsträger. Neben dem gesperrten Innenverteidiger Athanasios Palanis fallen Malcolm Badu, Jakob Schlienz und Marlo Moretti verletzt aus. Auch Julian Wöhner konnte zuletzt kaum trainieren. Eine erfreuliche Nachricht gibt es dennoch: Ayadi Moussa, ein tunesischer Ex-Profi, ist nun spielberechtigt und könnte in Wetschen sein Debüt feiern. „Mal gucken, ob er von Anfang an ran darf oder eingewechselt wird“, so Gritli.