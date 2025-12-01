– Foto: Horst Vogler

Lupo verpasst den Punkt – späte Niederlage in Rehden Wolfsburger Leistung stimmt, Ergebnis nicht

Lupo Martini Wolfsburg hat beim BSV Schwarz-Weiß Rehden eine unglückliche 1:2-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze zeigte eine engagierte Vorstellung, blieb aber wie so oft in dieser Saison ohne die verdiente Belohnung.

Team-Manager Tahar Gritli sprach nach dem Abpfiff von einem Spiel, „in dem wir den Gegner zunächst spielen lassen und über schnelles Umschaltspiel kommen wollten“. In der ersten Halbzeit funktionierte dieser Plan: Rehden kam nur zu zwei nennenswerten Chancen, während Lupo selbst durch Bangin Bakir und mehrfach Marlo Moretti gefährlich wurde. Moretti bot sich nach einer starken Kombination die größte Gelegenheit, doch Gritli haderte: „Mit mehr Selbstvertrauen muss er diese Situation selbst abschließen.“ Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg 2 1

Nach dem Seitenwechsel trat Lupo mutiger auf. Das 0:1 in der 63. Minute fiel aus Sicht des Wolfsburger Managers unglücklich: „Der abgefälschte Abschluss war für Flynn nicht zu halten.“ Die Antwort folgte schnell. Der eingewechselte Samuel Owusu setzte sich stark auf außen durch, legte zurück und Yassin Jemai traf per Dropkick. „Ein wunderschöner Treffer – der Ball knallt an die Unterlatte und springt hinter der Linie auf.“ Doch erneut reichte es nicht für Zählbares. In der 82. Minute traf Noah Wallenßus zum 2:1. Gritli ärgerte sich über den Verlauf: „Wir hatten das Spiel im Griff und geraten wieder in Rückstand, obwohl wir die aktivere Mannschaft waren.“