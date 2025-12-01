Lupo verpasst den Punkt – späte Niederlage in Rehden

Lupo Martini Wolfsburg hat beim BSV Schwarz-Weiß Rehden eine unglückliche 1:2-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze zeigte eine engagierte Vorstellung, blieb aber wie so oft in dieser Saison ohne die verdiente Belohnung.
Team-Manager Tahar Gritli sprach nach dem Abpfiff von einem Spiel, „in dem wir den Gegner zunächst spielen lassen und über schnelles Umschaltspiel kommen wollten“. In der ersten Halbzeit funktionierte dieser Plan: Rehden kam nur zu zwei nennenswerten Chancen, während Lupo selbst durch Bangin Bakir und mehrfach Marlo Moretti gefährlich wurde. Moretti bot sich nach einer starken Kombination die größte Gelegenheit, doch Gritli haderte: „Mit mehr Selbstvertrauen muss er diese Situation selbst abschließen.“
Nach dem Seitenwechsel trat Lupo mutiger auf. Das 0:1 in der 63. Minute fiel aus Sicht des Wolfsburger Managers unglücklich: „Der abgefälschte Abschluss war für Flynn nicht zu halten.“ Die Antwort folgte schnell. Der eingewechselte Samuel Owusu setzte sich stark auf außen durch, legte zurück und Yassin Jemai traf per Dropkick. „Ein wunderschöner Treffer – der Ball knallt an die Unterlatte und springt hinter der Linie auf.“
Doch erneut reichte es nicht für Zählbares. In der 82. Minute traf Noah Wallenßus zum 2:1. Gritli ärgerte sich über den Verlauf: „Wir hatten das Spiel im Griff und geraten wieder in Rückstand, obwohl wir die aktivere Mannschaft waren.“
Die Schlussphase brachte viel Pech: Athanasios Palanis traf die Latte, Valeri Schlothauer verzog knapp. „Im Großen und Ganzen wäre ein Unentschieden absolut verdient gewesen“, sagte Gritli. „Es tut mir leid für die Jungs, die aufopferungsvoll gekämpft haben und nicht belohnt wurden.“
Für Lupo steht nun das abschließende Hinrundenspiel in Spelle an. Die Hoffnung auf die Trendwende bleibt: „Wir gehen in die letzte Trainingswoche – und wir wollen diesen Auftritt unbedingt bestätigen.“
BSV Schwarz-Weiß Rehden – Lupo Martini Wolfsburg 2:1
BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie, Henri Malik Euwi, Julian Wolff, Nikita Marusenko (46. Uzoma Eke), Dominik Klann, Beytullah Özer (84. David Lucic), Luis-Felipe Monteiro (77. Max Kummer), Niklas Bär, Noah Wallenßus (84. Javier Alejandro Jimenez Paris), Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic
Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito, Athanasios Palanis, Yassin Jemai, Bangin Bakir, Aziz Kiy, Robin Alexander Sarstedt (69. Samuel Owusu), Marlo Moretti, Ian Schlangen, Julian Wöhner (80. Giosue Tortora) - Trainer: Kevin Schulze
Schiedsrichter: Jonas Behrens (Hechthausen) - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Luis-Felipe Monteiro (63.), 1:1 Yassin Jemai (71.), 2:1 Noah Wallenßus (82.)