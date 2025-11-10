– Foto: Thies Meyer

Lupo verliert unglücklich in Heeslingen Später Gegentreffer besiegelt bittere Auswärtsniederlage Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. LM Wolfsburg Heeslingen

Der Aufwärtstrend von USI Lupo Martini Wolfsburg ist vorerst gestoppt. Trotz einer engagierten Leistung musste die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze beim Heeslinger SC eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit – zu einem Zeitpunkt, als alles auf ein Remis hindeutete.

„Wie bereits im Vorfeld erwartet, war es ein kraftbetontes, aber dennoch faires Spiel. Wir haben überwiegend defensiv gut gestanden und mit Mann und Maus verteidigt, keinen Ball kampflos hergegeben“, erklärte Team-Manager Tahar Gritli nach der Partie. Gestern, 14:00 Uhr Heeslinger SC Heeslingen USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 2 1 Abpfiff

Lupo ging in der 41. Minute in Führung: Nach einer abgefangenen Heeslinger Ecke leitete Romeo Kumor einen schnellen Gegenangriff ein, Bangin Bakir setzte sich im Laufduell durch, umkurvte den Torwart und traf zum 1:0. Doch kurz vor der Pause gelang den Gastgebern der Ausgleich: Mateo Zovko köpfte nach einer Flanke völlig frei ein. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offenes Spiel. Lupo verteidigte kompakt, hatte aber Pech, als ein Treffer wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt wurde. Kurz vor Schluss entschied ein später Treffer von Erik Köhler (90.) die Partie – aus Sicht der Wolfsburger erneut unter umstrittenen Umständen.