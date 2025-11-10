Lupo verliert unglücklich in Heeslingen

Der Aufwärtstrend von USI Lupo Martini Wolfsburg ist vorerst gestoppt. Trotz einer engagierten Leistung musste die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze beim Heeslinger SC eine unglückliche 1:2-Niederlage hinnehmen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit – zu einem Zeitpunkt, als alles auf ein Remis hindeutete.
„Wie bereits im Vorfeld erwartet, war es ein kraftbetontes, aber dennoch faires Spiel. Wir haben überwiegend defensiv gut gestanden und mit Mann und Maus verteidigt, keinen Ball kampflos hergegeben“, erklärte Team-Manager Tahar Gritli nach der Partie.
Lupo ging in der 41. Minute in Führung: Nach einer abgefangenen Heeslinger Ecke leitete Romeo Kumor einen schnellen Gegenangriff ein, Bangin Bakir setzte sich im Laufduell durch, umkurvte den Torwart und traf zum 1:0. Doch kurz vor der Pause gelang den Gastgebern der Ausgleich: Mateo Zovko köpfte nach einer Flanke völlig frei ein.
In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offenes Spiel. Lupo verteidigte kompakt, hatte aber Pech, als ein Treffer wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt wurde. Kurz vor Schluss entschied ein später Treffer von Erik Köhler (90.) die Partie – aus Sicht der Wolfsburger erneut unter umstrittenen Umständen.
„Unterm Strich hätte sich wohl niemand beschwert, wenn die Partie 1:1 ausgegangen wäre“, meinte Gritli. „Wir haben gut gearbeitet, standen defensiv stabil und müssen jetzt vor allem unser Aufbauspiel verbessern. Aber wir bleiben dran und wissen, dass man im Abstiegskampf immer ein bisschen mehr tun muss.“
Mit nur fünf Punkten aus dreizehn Spielen bleibt Lupo Martini Tabellenfünfzehnter. Trotzdem zeigte das Team in Heeslingen, dass es den Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben hat.
Heeslinger SC – USI Lupo Martini Wolfsburg 2:1
Heeslinger SC: Jeroen Gies, Tim Marschollek, Tjade Svend Motzkus, Mateo Zovko (46. Terry Becker), Lennard Martens, Maximilian Köhnken (62. Erik Köhler), Jarno Böntgen, Oliver Warnke, Noel Lohmann, Darvin Stüve (93. Edison Mazreku), Wolfgang Pesch (62. Tom Trebin) - Trainer: Malte Bösch
USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Lukas Comito, Robin Dreesen (70. Elia Cirrone), Ilhan Kizilhan, Athanasios Palanis, Yassin Jemai, Bangin Bakir (91. Robin Alexander Sarstedt), Aziz Kiy, Marlo Moretti (84. Osman Altin), Ian Schlangen, Romeo Kumor (62. Julian Wöhner) - Trainer: Kevin Schulze
Schiedsrichter: Alexander Jahn - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Bangin Bakir (41.), 1:1 Mateo Zovko (45.), 2:1 Erik Köhler (90.)