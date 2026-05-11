Lupo verabschiedet sich mit Heimsieg aus der Oberliga

– Foto: Horst Vogler

Im letzten Oberliga-Heimspiel nach 14 Jahren hat Lupo Martini Wolfsburg noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Der bereits abgestiegene Tabellenletzte besiegte den Tabellendritten Heeslinger SC überraschend mit 2:1 und sorgte vor 112 Zuschauern im Lupo Stadio für einen versöhnlichen Abschluss.

Dennoch präsentierten sich die Gastgeber von Beginn an engagiert und defensiv diszipliniert. Wolfsburg setzte auf kompakte Räume und suchte immer wieder den schnellen Weg nach vorne. In der 37. Minute wurde der Aufwand belohnt: Owusu brachte Lupo Martini mit 1:0 in Führung und sorgte damit für den Pausenstand.

Die Ausgangslage vor dem 29. Spieltag war eindeutig verteilt: Während der Heeslinger SC mit 53 Punkten auf Rang drei stand und zu den stärksten Mannschaften der Liga gehörte, ging Lupo Martini Wolfsburg mit 15 Punkten als Vorletzter in die Partie.

Der Tabellendritte reagierte anschließend mit mehr Druck und drängte auf den Anschluss. Schallschmidt verkürzte in der 71. Minute auf 2:1 und leitete eine intensive Schlussphase ein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wolfsburg effektiv. Malcolm Badu erhöhte in der 57. Minute auf 2:0 und verschaffte den Gastgebern eine überraschend komfortable Ausgangslage gegen den Favoriten aus Heeslingen.

Heeslingen versuchte in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzwingen, doch Wolfsburg verteidigte die Führung mit großer Konsequenz über die Zeit. In der Nachspielzeit schwächten sich die Gäste zusätzlich: Gies sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (90.).

Für Lupo Martini bedeutete der Erfolg nicht nur den vierten Saisonsieg, sondern auch einen emotionalen Abschluss des letzten Heimspiels in der Oberliga Niedersachsen. Nach 14 Jahren verabschiedete sich der Verein damit mit einem Erfolgserlebnis von seinem Publikum.

Unterschiedliche Bedeutung für beide Teams

Tabellarisch änderte die Partie an den grundsätzlichen Ausgangslagen nichts mehr. Der Heeslinger SC bleibt trotz der Niederlage mit 53 Punkten auf Rang drei, verpasste jedoch die Möglichkeit, weiteren Druck auf die Spitzenteams auszuüben.

Lupo Martini Wolfsburg bleibt mit 15 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und steht bereits als Absteiger in die Landesliga fest. Dennoch dürfte der Sieg für den Verein und sein Umfeld symbolischen Wert besitzen – insbesondere angesichts der schwierigen Saison und des emotionalen Abschieds aus der Oberliga.

Für Wolfsburg war der Nachmittag vor allem ein Moment des Zusammenhalts. Nach Monaten voller Rückschläge gelang es dem Team, sich im letzten Oberliga-Heimspiel noch einmal mit einer geschlossenen Leistung zu präsentieren.

Mit Treffern von Owusu und Badu setzte Lupo Martini einen versöhnlichen Schlusspunkt unter seine langjährige Oberliga-Zeit – bevor in der kommenden Saison der Neuanfang in der Landesliga beginnt.