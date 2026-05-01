Lupo und Hankensbüttel im Kampf um Platz 3, Brome unter Druck

– Foto: Timo Babic

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4 bringt klare Konstellationen in allen Tabellenregionen. SSV Vorsfelde II reist zum abgeschlagenen TV Jahn Wolfsburg, TSV Hillerse empfängt SV Reislingen-Neuhaus nach dem Remis im Hinspiel. Lupo Martini Wolfsburg II und HSV Hankensbüttel treffen im direkten Verfolgerduell aufeinander, während FC Schwülper mit vier Siegen in Serie bei SV Gifhorn antritt. Zudem stehen mit FC Brome 1919 gegen VfB Fallersleben II, VfR Wilsche-Neubokel gegen WSV Wendschott, MTV Isenbüttel gegen VfL Wahrenholz sowie TSV Hehlingen gegen TSV Ehmen weitere richtungsweisende Partien an.

Das Hinspiel endete deutlich mit 7:0 für TSV Ehmen und prägt die Erwartungshaltung vor dem Rückspiel. TSV Hehlingen ist seit sechs Spielen sieglos, kam aber zuletzt zu einem 1:1 gegen Wahrenholz. Ehmen zeigte sich beim 1:1 gegen SV Gifhorn stabil, ohne jedoch entscheidend nachzulegen. Für Hehlingen geht es um ein anderes Gesicht als im ersten Aufeinandertreffen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Brome 1919 FC Brome VfB Fallersleben Fallersleben II 15:00 PUSH

FC Brome 1919 (15.) – VfB Fallersleben II (11.) Vier Niederlagen in Folge setzen FC Brome 1919 deutlich unter Druck. Das Hinspiel ging knapp mit 1:2 verloren. VfB Fallersleben II reist nach einem klaren 3:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg II mit gestärktem Selbstvertrauen an. Für Brome wird die Partie zunehmend richtungsweisend im unteren Tabellenbereich.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg II HSV Hankensbüttel Hankensbütte 15:00 PUSH

Lupo Martini Wolfsburg II (3.) – HSV Hankensbüttel (4.) Das direkte Duell um Rang drei ist eng konturiert. Lupo Martini Wolfsburg II verlor zuletzt zweimal in Serie, während das Hinspiel mit 3:2 knapp gewonnen wurde. HSV Hankensbüttel liegt nur zwei Punkte zurück und kann mit einem Auswärtssieg aufschließen. Die aktuelle Form spricht für ein offenes Spiel ohne klaren Favoriten.

TSV Hillerse (1.) – SV Reislingen-Neuhaus (9.) TSV Hillerse geht mit neun Siegen in Folge und einem 4:1 zuletzt bei HSV Hankensbüttel als klarer Favorit in die Partie. Das Hinspiel gegen SV Reislingen-Neuhaus endete jedoch 2:2 nach früher Führung. Reislingen musste zuletzt ein deutliches 1:5 hinnehmen und steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen das konstanteste Team der Liga. Einfach wird die Aufgabe nicht.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr MTV Isenbüttel Isenbüttel VfL Wahrenholz Wahrenholz 15:00 PUSH

MTV Isenbüttel (5.) – VfL Wahrenholz (7.) MTV Isenbüttel präsentierte sich beim 5:1 gegen SV Reislingen-Neuhaus offensivstark und gewann bereits das Hinspiel mit 3:1. VfL Wahrenholz kam zuletzt zu einem 1:1 gegen TSV Hehlingen und bewegt sich im stabilen Mittelfeld. Wahrenholz könnte mit einem Sieg auf zwei Punkte an Isenbüttel rankommen.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Gifhorn SV Gifhorn FC Schwülper FC Schwülper 15:00 PUSH

SV Gifhorn (6.) – FC Schwülper (13.) Das Hinspiel bot mit dem 6:3 für SV Gifhorn ein torreiches Duell. FC Schwülper reist nun mit vier Siegen in Folge an und hat sich deutlich stabilisiert. Gifhorn kam zuletzt nicht über ein 1:1 hinaus, bleibt aber offensiv gefährlich mit dem viertebesten Angriff der Liga. Die Voraussetzungen deuten erneut auf ein intensives Spiel hin.

VfR Wilsche-Neubokel (10.) – WSV Wendschott (14.) VfR Wilsche-Neubokel befindet sich nach vier Niederlagen in Folge in einer schwierigen Phase, zuletzt nach einer 2:4-Niederlage trotz früher Führung. Das Hinspiel gegen WSV Wendschott wurde jedoch klar mit 2:0 gewonnen. Wendschott reist nach einem 3:0-Erfolg mit neuem Selbstvertrauen an und hat die Chance sich deutlich von der Abstiegszone abzusetzen sowie Wilsche zu überholen.