Lupo überzeugt – doch der Sieg bleibt erneut aus

USI Lupo Martini Wolfsburg hat im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II ein 1:1 erreicht – ein Ergebnis, das angesichts zahlreicher eigener Chancen eher als zu wenig empfunden werden dürfte. Vor allem die Art des Auftritts machte jedoch Mut im Abstiegskampf.

Auf dem wegen des Wetters ausgewichenen Kunstrasen zeigte Lupo von Beginn an eine konzentrierte und mutige Vorstellung. „Wir haben die Räume gut zugeschoben und mutig nach vorne kombiniert“, sagte Team-Manager Tahar Gritli. Die erste große Möglichkeit vergab Julian Wöhner, der aus kurzer Distanz am starken Marko Rajkovacic scheiterte.

In der 26. Minute belohnte sich Lupo für den druckvollen Start: Marlo Moretti behauptete den Ball gegen mehrere Gegenspieler und legte auf Bangin Bakir ab, der den Keeper mit einem feinen Lupfer zum 1:0 überwand. Doch Braunschweig antwortete schnell – Ricardo Wagner traf neun Minuten später zum Ausgleich.

Nach der Pause blieb Wolfsburg das aktivere Team. Braunschweig kam nur zu einer nennenswerten Chance, während Lupo wiederholt am hervorragend aufgelegten Gästetorhüter scheiterte. Bakir, Cirrone und Wöhner fanden ihre Meister in Rajkovacic, ehe Moretti kurz vor Schluss mit einem Schlenzer den Pfosten traf.