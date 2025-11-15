Lupo setzt im Kellerduell auf Ruhe und Cleverness

Für USI Lupo Martini Wolfsburg steht am Sonntag (14 Uhr) ein besonders richtungsweisendes Spiel an: Gegen Eintracht Braunschweig II trifft der Tabellenfünfzehnte auf den Vierzehnten – ein echtes Nachbarschaftsduell, sportlich wie geografisch. Nach zuletzt couragierten, aber punktlosen Auftritten hofft Lupo darauf, den Bock endlich umzustoßen.

Team-Manager Tahar Gritli erwartet einen Gegner, der mit neuer Energie anreist: „Nach dem Trainerwechsel haben sie gute Ergebnisse erzielt und ihr Spiel etwas umgestellt. Wir gehen davon aus, dass sie uns früh unter Druck setzen und aggressiv anlaufen werden.“ Gerade deshalb legt er den Fokus auf Ruhe und Klarheit im Aufbau.

„Wichtig ist, dass wir uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn wir das Pressing clever überspielen und unser Aufbauspiel offensiv weiter verbessern, haben wir gute Chancen.“ Lupo war in den vergangenen Wochen mehrfach nah dran, sich für gute Leistungen zu belohnen, doch späte Gegentore und kleine Fehler verhinderten zählbares.

Gritli macht deutlich, was nun zählt: „Es wird Zeit, dass wir uns für unsere Leistungen endlich belohnen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung wird dabei der Schlüssel zum Erfolg sein.“