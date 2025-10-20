Lupo rettet späten Punkt gegen Holthausen-Biene

Der nächste kleine Schritt nach vorn für USI Lupo Martini Wolfsburg: Im Kellerduell der Oberliga Niedersachsen holte die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze gegen den SV Holthausen-Biene in letzter Sekunde ein 2:2-Unentschieden. Ein Eigentor in der Nachspielzeit sicherte den Wolfsburgern einen verdienten Punkt – und verhinderte die achte Saisonniederlage.

Lupo dominierte die erste Hälfte deutlich, doch der Ertrag blieb aus. Schon früh ließen Samuel Owusu, Ian Schlangen und Valeri Schlothauer gute Chancen ungenutzt. „Wir hätten mit den ersten Chancen eigentlich in Führung gehen müssen“, ärgerte sich Team-Manager Tahar Gritli. Biene blieb weitgehend ungefährlich und kam nur zu einem harmlosen Abschluss über das Tor.

Nach dem Seitenwechsel fiel endlich der verdiente Führungstreffer: Bangin Bakir flankte präzise von rechts, Romeo Kumor köpfte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (55.). Doch statt nachzulegen, ließ Lupo beste Chancen liegen – und wurde bestraft. Erst traf David Elfert per Freistoß zum Ausgleich (69.), später drehte Bennet Thelen die Partie per Kopf nach einer Ecke (87.).

Doch Lupo gab nicht auf. In der Nachspielzeit flog ein letzter Freistoß in den Strafraum, und im Getümmel lenkte ein Biene-Verteidiger den Ball ins eigene Tor – 2:2 (90.+4). „Verdient, aber wir müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen“, sagte Gritli. „Man sieht weiter eine Steigerung, und wir hoffen, jetzt eine kleine Serie starten zu können.“