Lupo reist mit Rumpfteam zum Favoriten nach Heeslingen

„Wir reisen mit einem etwas ausgedünnten Kader nach Heeslingen, wollen aber dennoch Paroli bieten“, erklärte Team-Manager Tahar Gritli. Der Gegner sei „ein unbequemer Gegner, und wir stellen uns auf ein kampfbetontes Spiel ein – bei den aktuellen Platzverhältnissen wird der Boden sicherlich tief sein. Mit Schönspielerei wird man da nichts holen können.“

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Heeslinger SC Heeslingen USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 14:00 live PUSH

Neben den Langzeitverletzten Malcolm Badu, Filip Pavlovic, Ayadi Moussa und Samuel Owusu fallen nun auch Kapitän Valeri Schlothauer (Knieprobleme), Lukas Brettschneider (beruflich verhindert), Giosue Tortora (Verdacht auf Nasenbeinbruch) und Jakob Schlienz (krank) aus. Fraglich sind außerdem Romeo Kumor und Lukas Comito, die beide angeschlagen sind. Ein Lichtblick: Osman Altin kehrt in den Kader zurück.

Gritli weiß, dass die Aufgabe nicht leichter wird: „Heeslingen hat noch alle Chancen, oben mitzuspielen, daher wird sich niemand etwas schenken. Wir hingegen brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf. Die Startelf wird sich zerreißen müssen, und wenn frischer Wind von der Bank kommt, erwarte ich auch da vollen Einsatz und Leidenschaft.“

Mit nur fünf Punkten aus zwölf Spielen steht Lupo Martini weiter auf einem Abstiegsplatz. Der Glaube an eine Trendwende ist im Team dennoch vorhanden – auch wenn der Weg dorthin zunehmend steiniger wird.