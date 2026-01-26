– Foto: Reinhard Rehkamp

Lupo Martini Wolfsburg trotzt schwieriger Wintervorbereitung Kälte und Platzprobleme erschweren die Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen – der Fokus bleibt klar auf dem Ligastart Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Lupo Martini Wolfsburg

Die Winterpause dient bei Lupo Martini Wolfsburg traditionell der Regeneration und der gezielten Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen. In diesem Jahr jedoch wird der Neustart von außergewöhnlich schwierigen äußeren Bedingungen begleitet. Anhaltend eisige Temperaturen setzen der Trainingsarbeit spürbar zu und verlangen dem Team wie auch dem Trainerstab ein hohes Maß an Flexibilität ab.

Improvisation statt Trainingsroutine Die Witterung macht einen geregelten Trainingsbetrieb im Lupo Stadio derzeit nur eingeschränkt möglich. Gefrorene Plätze verhindern regelmäßige Einheiten auf dem Rasen, sodass das Trainerteam um Chefcoach Kevin Schulze gezwungen ist, alternative Lösungen zu finden. Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Stimmung innerhalb der Mannschaft stabil. Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt gelten weiterhin als zentrale Stützen der Vorbereitung. Ein erstes sportliches Opfer der winterlichen Bedingungen gab es bereits: Das für den 24. Januar 2026 angesetzte Testspiel gegen Wernigerode musste kurzfristig abgesagt werden. Dennoch ist der Vorbereitungsplan noch nicht hinfällig. In den kommenden Wochen stehen weitere Testpartien an, die der Mannschaft wichtige Spielpraxis verschaffen und Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand geben sollen.