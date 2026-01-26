Lupo Martini Wolfsburg trotzt schwieriger Wintervorbereitung

Die Winterpause dient bei Lupo Martini Wolfsburg traditionell der Regeneration und der gezielten Vorbereitung auf die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen. In diesem Jahr jedoch wird der Neustart von außergewöhnlich schwierigen äußeren Bedingungen begleitet. Anhaltend eisige Temperaturen setzen der Trainingsarbeit spürbar zu und verlangen dem Team wie auch dem Trainerstab ein hohes Maß an Flexibilität ab.
Die Witterung macht einen geregelten Trainingsbetrieb im Lupo Stadio derzeit nur eingeschränkt möglich. Gefrorene Plätze verhindern regelmäßige Einheiten auf dem Rasen, sodass das Trainerteam um Chefcoach Kevin Schulze gezwungen ist, alternative Lösungen zu finden. Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Stimmung innerhalb der Mannschaft stabil. Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt gelten weiterhin als zentrale Stützen der Vorbereitung.
Ein erstes sportliches Opfer der winterlichen Bedingungen gab es bereits: Das für den 24. Januar 2026 angesetzte Testspiel gegen Wernigerode musste kurzfristig abgesagt werden. Dennoch ist der Vorbereitungsplan noch nicht hinfällig. In den kommenden Wochen stehen weitere Testpartien an, die der Mannschaft wichtige Spielpraxis verschaffen und Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand geben sollen.
Besonderes Augenmerk liegt auf dem ersten Punktspiel nach der Winterpause. Am 15. Februar 2026 trifft Lupo Martini Wolfsburg zum Rückrundenauftakt auf den SV Wilhelmshaven. Diese Partie gilt intern als richtungsweisend. Umso größer ist die Bedeutung der verbleibenden Vorbereitungsspiele, in denen Abläufe geschärft und die Form im Vergleich zur Hinrunde weiterentwickelt werden sollen.
Auch wenn die äußeren Umstände derzeit alles andere als ideal sind, überwiegt der Optimismus. Mannschaft und Verantwortliche zeigen sich überzeugt, gestärkt aus der Winterpause hervorzugehen. Die Unterstützung der Anhänger soll dabei ein zusätzlicher Faktor sein, um gemeinsam mit dem Team erfolgreich in die zweite Saisonhälfte zu starten.