Lupo Martini Wolfsburg setzt auf eigene Talente Mustapha und Barberi bleiben – Verein baut weiter auf Nachwuchsspieler von red · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

USI Lupo Martini Wolfsburg treibt die Kaderplanung mit einem klaren Fokus auf eigene Talente voran. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit Hassan Mustapha und Marco Barberi verlängert. Beide Spieler stammen aus den eigenen Reihen und gehören seit der Rückrunde zum Kader der ersten Mannschaft.

Mit den Vertragsverlängerungen setzt der Klub bewusst auf Kontinuität und die Entwicklung junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Mustapha mit Zug zum Tor Hassan Mustapha schaffte den direkten Sprung aus der U19 in den Herrenbereich. Der Angreifer gilt als moderner Stürmertyp mit hoher Dynamik und ausgeprägtem Offensivdrang. Besonders seine Abschlussstärke und sein Tempo im letzten Drittel machen ihn zu einer vielversprechenden Option für die Offensive.

Seit der Rückrunde sammelt Mustapha zunehmend Erfahrungen im Herrenfußball und soll in den kommenden Jahren weiter an seine Entwicklung anknüpfen. Kreativer Dribbler aus der zweiten Mannschaft Auch Marco Barberi ist ein Eigengewächs des Vereins. Der Offensivspieler wechselte aus der zweiten Mannschaft in den Kader der ersten Mannschaft und überzeugte dort mit technischen Fähigkeiten und Kreativität im Eins-gegen-eins.