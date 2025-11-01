Lupo Martini will den Tabellenzweiten ärgern

Nach der kurzfristigen Spielabsage in Wilhelmshaven steht USI Lupo Martini Wolfsburg wieder vor einer echten Bewährungsprobe. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze den Tabellenzweiten VfV Borussia 06 Hildesheim. Nach dem 2:2 gegen Holthausen-Biene und dem spielfreien Wochenende wollen die Wolfsburger ihren leichten Aufwärtstrend im heimischen Stadion bestätigen.

„Wir erwarten mit Hildesheim ein Top-Team, das sich mittlerweile auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben hat“, sagte Team-Manager Tahar Gritli. „Wir gehen zwar als Außenseiter in die Partie, aber genau das kann unsere Chance sein. In dieser Liga darf man ohnehin keine Mannschaft unterschätzen.“

Besonders gegen spielstarke Gegner habe Lupo in der Vergangenheit häufig besser ausgesehen, betonte Gritli. „Gegen Teams, die Fußball spielen wollen, kommen wir meist besser zurecht als gegen solche, die nur tief stehen.“ Entscheidend werde sein, den Rhythmus nach der Spielpause nicht zu verlieren. „Diese Woche konnten wir uns gezielt auf Hildesheim vorbereiten und wollen endlich auch zu Hause wieder punkten“, so Gritli weiter.

Personell bleibt die Lage allerdings angespannt: Malcolm Badu, Ayadi Moussa, Samuel Owusu und Filip Pavlovic fallen weiterhin aus. Dennoch sieht das Trainerteam die Entwicklung positiv. In den vergangenen Wochen zeigte die Mannschaft ein gefestigteres Defensivverhalten und mehr Mut im Spiel nach vorn – Tugenden, die gegen den Favoriten aus Hildesheim erneut gefragt sein werden.