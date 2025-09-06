– Foto: Horst Vogler

Lupo Martini vor schwerer Heimaufgabe gegen Atlas Delmenhorst Gritli: „Wir müssen an die 100-Prozent-Grenze gehen – jeder Punkt wäre Gold wert“ Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. LM Wolfsburg SV Atlas Del Tahar Gritli

Nach dem ersten Punktgewinn der Saison am vergangenen Wochenende in Lüneburg wartet nun die wohl schwerste Aufgabe auf USI Lupo Martini Wolfsburg: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert mit SV Atlas Delmenhorst der aktuelle Tabellenführer an der Hubertusstraße. Für Team-Manager Tahar Gritli ist die Marschroute klar: „Wir müssen wirklich alles abrufen – jeder Punkt wäre Gold wert.“

Delmenhorst steht nach vier Spielen ungeschlagen an der Spitze der Oberliga Niedersachsen und hat sich in den letzten Jahren als Aufstiegsanwärter etabliert. „Atlas ist eine Top-Mannschaft, die sehr stabil steht, erwachsen spielt und völlig zurecht da oben steht“, lobt Gritli. „Wenn man sich die letzten Duelle anschaut, sieht man, wie schwer es gegen sie ist.“ Morgen, 15:00 Uhr USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del 15:00 live PUSH

Lupo selbst konnte sich zuletzt beim 1:1 in Lüneburg zwar einen Zähler sichern, der Auftritt war jedoch alles andere als überzeugend. „Wir waren mit unserer Leistung überhaupt nicht zufrieden. Gegen Delmenhorst müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen“, hatte Gritli bereits nach dem Abpfiff in Lüneburg betont – und hält daran fest. „Auch wenn wir zu Hause spielen, sind wir klarer Außenseiter. Aber wir wollen unbedingt etwas mitnehmen“, sagt der Team-Manager. „Das geht nur, wenn jeder Spieler – vom Torwart bis zur Spitze – und auch die Bank an die 100-Prozent-Grenze geht.“