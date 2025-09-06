Lupo Martini vor schwerer Heimaufgabe gegen Atlas Delmenhorst

Nach dem ersten Punktgewinn der Saison am vergangenen Wochenende in Lüneburg wartet nun die wohl schwerste Aufgabe auf USI Lupo Martini Wolfsburg: Am Sonntag (15 Uhr) gastiert mit SV Atlas Delmenhorst der aktuelle Tabellenführer an der Hubertusstraße. Für Team-Manager Tahar Gritli ist die Marschroute klar: „Wir müssen wirklich alles abrufen – jeder Punkt wäre Gold wert.“
Delmenhorst steht nach vier Spielen ungeschlagen an der Spitze der Oberliga Niedersachsen und hat sich in den letzten Jahren als Aufstiegsanwärter etabliert. „Atlas ist eine Top-Mannschaft, die sehr stabil steht, erwachsen spielt und völlig zurecht da oben steht“, lobt Gritli. „Wenn man sich die letzten Duelle anschaut, sieht man, wie schwer es gegen sie ist.“
Lupo selbst konnte sich zuletzt beim 1:1 in Lüneburg zwar einen Zähler sichern, der Auftritt war jedoch alles andere als überzeugend. „Wir waren mit unserer Leistung überhaupt nicht zufrieden. Gegen Delmenhorst müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen“, hatte Gritli bereits nach dem Abpfiff in Lüneburg betont – und hält daran fest.
„Auch wenn wir zu Hause spielen, sind wir klarer Außenseiter. Aber wir wollen unbedingt etwas mitnehmen“, sagt der Team-Manager. „Das geht nur, wenn jeder Spieler – vom Torwart bis zur Spitze – und auch die Bank an die 100-Prozent-Grenze geht.“
Personell muss Trainer Ludger Tusch weiterhin auf mehrere Akteure verzichten. Osman Altin (Knieprellung), Robin Dreesen und Filip Pavlovic (Hüftprobleme) stehen nicht zur Verfügung. Positiv: Ilhan Kizilhan ist nach Verletzung zumindest wieder im Lauftraining, ein Einstieg ins Mannschaftstraining ist kommende Woche geplant.
Ob es im Kader kurzfristige Änderungen gibt, ließ Gritli offen: „Vielleicht treffen wir noch die ein oder andere Bauchentscheidung. Wir haben uns gut vorbereitet, aber das letzte Wort fällt am Tag vor dem Spiel.“
Für Lupo Martini wäre ein Punktgewinn gegen das Topteam mehr als nur ein Achtungserfolg – es wäre ein dringend benötigtes Lebenszeichen im Abstiegskampf. Denn trotz leichter Besserung steht das Team weiterhin mit nur einem Zähler auf Rang 14 – und hat nun mit Atlas den vielleicht stärksten Gegner der Liga vor der Brust.