Lupo Martini verstärkt sich mit Abwehrspieler Athanasios Palanis

USI Lupo Martini Wolfsburg hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Oberliga-Saison bekanntgegeben. Athanasios Palanis, 21 Jahre alt, wechselt vom Landesligisten SSV Kästorf an die Hubertusstraße. Der Defensivspieler soll nach dem Umbruch im Kader neue Impulse setzen – und passt laut Teammanager Tahar Gritli genau ins Wolfsburger Profil.

Palanis kommt aus der U23-Struktur des SSV Kästorf, wo er in der vergangenen Saison bereits konstant in der Landesliga auflief. Bei Lupo Martini soll er nun den nächsten Schritt machen – in einer Liga, die sowohl körperlich als auch taktisch höhere Anforderungen stellt.