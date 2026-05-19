Lupo Martini verpflichtet Torwarttalent Leandro Liotta

USI Lupo Martini Wolfsburg hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Leandro Liotta wechselt ein junger Torhüter vom SSV Vorsfelde zum künftigen Landesligisten. Der Verein sieht im 2006 geborenen Schlussmann eine langfristige Lösung für die Torwartposition.
Mit der Verpflichtung von Leandro Liotta setzt Lupo Martini Wolfsburg seinen eingeschlagenen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler frühzeitig an den Verein zu binden. Trotz seines Alters bringt der Torhüter bereits Erfahrung im Herrenbereich mit. Nach Vereinsangaben absolvierte Liotta bereits zwei Jahre im Männerfußball.
Intern wird besonders hervorgehoben, dass der Neuzugang bereits ein modernes Torwartprofil mitbringt. Seine Stärken liegen demnach in der Spieleröffnung, der Kommunikation mit der Defensive sowie in seiner Präsenz im Strafraum.
„Für sein Alter bringt er bereits außergewöhnlich viel mit: starke Kommunikation, Präsenz im Strafraum und große Ruhe in seinem Spiel“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.
Eine zentrale Rolle bei der Verpflichtung spielte der neue Torwarttrainer Lennart Gutsche. Er hatte Liotta bereits zuvor beobachtet und sich früh für eine Verpflichtung ausgesprochen.
„Er passt perfekt ins Profil“, sagte Gutsche. „Wir haben einen Torwart gesucht, der langfristig eine Lösung für uns sein kann und den wir gemeinsam weiterentwickeln wollen.“
Die Verantwortlichen sehen in Liotta daher nicht nur eine kurzfristige Verstärkung, sondern vor allem ein Projekt mit Perspektive.
Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen arbeitet Lupo Martini Wolfsburg intensiv am personellen Neuaufbau für die kommende Saison in der Landesliga. Die Verpflichtung Liottas reiht sich dabei in eine Strategie ein, die verstärkt auf junge Spieler mit Entwicklungspotenzial setzt.
Der Verein beschreibt den Neuzugang als „modernes Torwarttalent mit viel Qualität und klarer Perspektive“.
Mit Liotta erhält die Mannschaft damit frühzeitig Planungssicherheit auf einer zentralen Position – und zugleich einen Spieler, der langfristig eine wichtige Rolle im neuen sportlichen Konzept einnehmen soll.