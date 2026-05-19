Lupo Martini verpflichtet Torwarttalent Leandro Liotta 19-jähriger Schlussmann kommt vom SSV Vorsfelde – Verein setzt auf langfristige Entwicklung von red · Heute, 18:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

USI Lupo Martini Wolfsburg hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Mit Leandro Liotta wechselt ein junger Torhüter vom SSV Vorsfelde zum künftigen Landesligisten. Der Verein sieht im 2006 geborenen Schlussmann eine langfristige Lösung für die Torwartposition.

Mit der Verpflichtung von Leandro Liotta setzt Lupo Martini Wolfsburg seinen eingeschlagenen Kurs fort, junge und entwicklungsfähige Spieler frühzeitig an den Verein zu binden. Trotz seines Alters bringt der Torhüter bereits Erfahrung im Herrenbereich mit. Nach Vereinsangaben absolvierte Liotta bereits zwei Jahre im Männerfußball. Intern wird besonders hervorgehoben, dass der Neuzugang bereits ein modernes Torwartprofil mitbringt. Seine Stärken liegen demnach in der Spieleröffnung, der Kommunikation mit der Defensive sowie in seiner Präsenz im Strafraum.

„Für sein Alter bringt er bereits außergewöhnlich viel mit: starke Kommunikation, Präsenz im Strafraum und große Ruhe in seinem Spiel“, heißt es aus dem Vereinsumfeld. Torwarttrainer Gutsche spielte wichtige Rolle Eine zentrale Rolle bei der Verpflichtung spielte der neue Torwarttrainer Lennart Gutsche. Er hatte Liotta bereits zuvor beobachtet und sich früh für eine Verpflichtung ausgesprochen.