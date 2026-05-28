Lupo Martini verpflichtet Ex-Profi Niklas Klinger Ehemaliger Torhüter des VfL Wolfsburg soll Erfahrung und Stabilität in den Neuaufbau bringen von red · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

USI Lupo Martini Wolfsburg treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Niklas Klinger den zweiten Neuzugang vorgestellt. Der frühere Torhüter des VfL Wolfsburg bringt Erfahrung aus dem Profibereich und der Regionalliga Nord mit zum künftigen Landesligisten.

Mit Niklas Klinger gewinnt Lupo Martini Wolfsburg einen Torhüter, der über viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde. Der Schlussmann durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Bundesligisten und gehörte mehrfach zum Aufgebot der Profis – darunter auch im Umfeld der UEFA Champions League. Darüber hinaus sammelte Klinger mehr als 30 Einsätze für die U23 des VfL Wolfsburg in der Regionalliga Nord und bringt damit umfangreiche Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. Für Lupo Martini ist die Verpflichtung ein deutliches Signal im Zuge des sportlichen Neuaufbaus nach dem Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen.

Rolle als Führungsspieler vorgesehen Im Verein soll Klinger nicht nur sportlich Verantwortung übernehmen, sondern auch die Entwicklung der jüngeren Spieler begleiten. Besonders die Nachwuchstorhüter sollen von seiner Erfahrung profitieren. „Mit seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seinem Standing soll er uns bei unseren sportlichen Zielen weiterhelfen und gleichzeitig insbesondere unsere jungen Torhüter und Spieler in ihrer Entwicklung begleiten“, teilte der Verein auf Instagram mit.