Lupo Martini verpasst Heimsieg – Punkt gegen Wetschen im Kellerduell Tabellen-15. Wolfsburg zeigt Einsatz, es reicht aber nicht zum Sieg von red · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gianluca Lönneker

Im direkten Duell im Tabellenkeller der Oberliga Niedersachsen trennten sich Lupo Martini Wolfsburg und der TSV Wetschen mit 1:1. Die Gastgeber führten lange durch ein Tor von Bakir, mussten aber in der zweiten Halbzeit den Ausgleich hinnehmen und bleiben damit weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Wolfsburg früh in Führung Vor der Begegnung standen beide Teams tief im Tabellenkeller: Lupo Martini Wolfsburg rangierte mit acht Punkten auf Platz 15, der TSV Wetschen hatte zwölf Punkte auf Platz 14. Damit war die Partie ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gastgeber starteten engagiert und belohnten sich in der 33. Minute: Nach einem schnellen Angriff erzielte Bakir das 1:0. Mit dieser Führung gingen die Wolfsburger in die Halbzeitpause.

Wetschen gleicht aus Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TSV Wetschen den Druck. In der 65. Minute fiel der Ausgleich: Raskopp nutzte eine Lücke in der Wolfsburger Defensive und traf zum 1:1. Wolfsburg bemühte sich weiterhin, die Führung zurückzuerobern, konnte jedoch keine entscheidenden Chancen mehr herausspielen. In der 85. Minute schwächte sich Wolfsburg zudem selbst: Mustapha sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Die Gastgeber mussten die Schlussphase zu zehnt bestreiten. Am Spielstand änderte das jedoch nichts mehr.