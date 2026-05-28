Lupo Martini verlängert mit Leistungsträger Giosue Tortora

Giosue Tortora trägt bereits seit mehreren Jahren das Trikot von Lupo Martini Wolfsburg und geht nun in seine fünfte Saison beim Verein. Sein Weg begann in der U19 des Klubs, ehe er sich Schritt für Schritt im Herrenbereich etablierte. Nach Vereinsangaben entwickelte sich der Defensivspieler sowohl im Nachwuchs- als auch im Oberligabereich kontinuierlich weiter und gehört inzwischen zu den prägenden Figuren der Mannschaft.

Vor allem in der zurückliegenden Saison übernahm Tortora trotz der schwierigen sportlichen Lage regelmäßig Verantwortung und zählte zu den konstantesten Spielern im Kader. Wichtige Rolle im Neuaufbau Die Vertragsverlängerung besitzt für den künftigen Landesligisten auch mit Blick auf den personellen Umbruch besondere Bedeutung. Lupo Martini setzt beim Neustart nach dem Abstieg gezielt auf Spieler, die den Verein und dessen Umfeld bereits kennen.