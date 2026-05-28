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Lupo Martini verlängert mit Leistungsträger Giosue Tortora
Defensivspieler geht in seine fünfte Saison beim Wolfsburger Traditionsverein
USI Lupo Martini Wolfsburg treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität. Mit Giosue Tortora bleibt ein langjähriger Leistungsträger auch künftig Teil des Vereins.
Giosue Tortora trägt bereits seit mehreren Jahren das Trikot von Lupo Martini Wolfsburg und geht nun in seine fünfte Saison beim Verein. Sein Weg begann in der U19 des Klubs, ehe er sich Schritt für Schritt im Herrenbereich etablierte.
Nach Vereinsangaben entwickelte sich der Defensivspieler sowohl im Nachwuchs- als auch im Oberligabereich kontinuierlich weiter und gehört inzwischen zu den prägenden Figuren der Mannschaft.
Vor allem in der zurückliegenden Saison übernahm Tortora trotz der schwierigen sportlichen Lage regelmäßig Verantwortung und zählte zu den konstantesten Spielern im Kader.
Wichtige Rolle im Neuaufbau
Die Vertragsverlängerung besitzt für den künftigen Landesligisten auch mit Blick auf den personellen Umbruch besondere Bedeutung. Lupo Martini setzt beim Neustart nach dem Abstieg gezielt auf Spieler, die den Verein und dessen Umfeld bereits kennen.
Intern wird Tortora nicht nur wegen seiner sportlichen Qualität geschätzt, sondern auch aufgrund seiner Mentalität und seiner Identifikation mit dem Klub.
„Heute ist er aus der Mannschaft kaum noch wegzudenken“, teilte der Verein mit. Zudem stehe Tortora „mit seiner Qualität und Mentalität auf und neben dem Platz beispielhaft für unseren Weg“.
Mit der Verlängerung setzt Lupo Martini Wolfsburg den Kurs fort, frühzeitig ein Gerüst für die kommende Saison aufzubauen. In den vergangenen Wochen hatte der Verein bereits zahlreiche Vertragsverlängerungen sowie mehrere Neuzugänge bekanntgegeben.
Tortora gehört dabei zu den Spielern, die den sportlichen Kern der Mannschaft bilden sollen – als Bindeglied zwischen Kontinuität, Identifikation und sportlichem Neuaufbau.