Lupo Martini unterliegt abgezocktem Spelle-Venhaus

Lupo Martini Wolfsburg hat sein Auswärtsspiel beim neuen Tabellenführer SC Spelle-Venhaus mit 0:4 verloren. Trotz einer couragierten Leistung und zahlreicher Chancen musste sich das Team von Trainer Ludger Tusch der gnadenlosen Effizienz der Hausherren beugen. Während Lupo mutig auftrat und in der ersten Halbzeit gleich mehrere Möglichkeiten ungenutzt ließ, zeigte sich Spelle im Abschluss kaltschnäuzig.

Die Gäste aus Wolfsburg kamen gut in die Partie, erspielten sich früh Chancen und zeigten, dass sie dem Favoriten Paroli bieten wollten. Doch gegen eine robuste Defensive fehlte in den entscheidenden Momenten die Durchschlagskraft. Stattdessen bestrafte Spelle kurz vor der Pause einen Fehler in der Hintermannschaft gnadenlos – Niklas Oswald traf zur Führung (41.).