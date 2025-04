Lupo Martini setzt weiteres Ausrufezeichen im Abstiegskampf

„In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Ballbesitz, und hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn wir mit 3:1 in Führung gehen“, so Gritli in seiner Analyse nach der Partie. Die Wolfsburger begannen mutig und gingen früh in Führung: „Wir sind mit unserer ersten guten Aktion mit 1:0 in Führung gegangen. Bei einer Flanke von Dennis Jungk stand Maurizio Grimaldi am zweiten Pfosten goldrichtig und hatte keine Mühe einzunetzen.“

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Hildesheim hatte Lupo weitere Chancen. „Keine vier Minuten später hatte sogar Jannes Drangmeister das 2:0 auf dem Fuß“, sagte Gritli. Sein Heber aus rund 25 Metern ging knapp vorbei. Kurz darauf machte es Drangmeister besser, als er eine Flanke von Lasse Homann zur erneuten Führung verwertete: „Das war seine zweite Chance – da hat er dann das 2:1 eingeklöpft.“