Lupo Martini setzt weiter auf den Nachwuchs

USI Lupo Martini Wolfsburg treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Ian Schlangen und Wisdom Samuel verlängern zwei junge Spieler ihre Verträge, denen intern sowohl sportlich als auch charakterlich eine wichtige Rolle zugetraut wird.
Nach dem feststehenden Abstieg in die Landesliga richtet Lupo Martini Wolfsburg den Blick konsequent auf den Neuaufbau. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Bindung entwicklungsfähiger Spieler. Mit Ian Schlangen und Wisdom Samuel hat der Verein nun zwei weitere Personalien für die Zukunft geklärt.
Beide Akteure gelten als Talente mit klar erkennbarem Potenzial und sollen beim Neustart tragende Rollen übernehmen.
Besonders Ian Schlangen wird für seine Reife im Spielaufbau geschätzt. Trotz seines jungen Alters attestiert ihm der Verein bereits große Ruhe am Ball. Hinzu kommen strategische Qualitäten im Mittelfeld.
Intern wird Schlangen als „Taktgeber im Spiel“ beschrieben, dazu mit einem „sehr sauberen Passspiel“. Attribute, die ihn im künftigen Spielsystem zu einem wichtigen Baustein machen könnten.
Auch Wisdom Samuel bleibt dem Verein erhalten. Seine Stärken liegen vor allem im körperbetonten Spiel und in defensiven Duellen. Lupo hebt seine „starke Physis“ sowie eine „gute Präsenz in den defensiven Zweikämpfen“ hervor.
Darüber hinaus wird seine Haltung besonders betont. Samuel bringe eine „herausragende Einstellung“ mit – ein Faktor, dem im geplanten Neuaufbau hohe Bedeutung zukommt. Mit den Vertragsverlängerungen unterstreicht Lupo Martini Wolfsburg die eingeschlagene Linie: junge, lernwillige Spieler mit Entwicklungspotenzial langfristig an den Verein zu binden.
„Beide bringen Qualitäten mit, die wir auf und neben dem Platz sehen wollen. Jung, lernwillig und bereit für die nächsten Schritte“, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins.