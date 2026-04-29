Lupo Martini setzt weiter auf den Nachwuchs Zwei junge Spieler bleiben dem Verein erhalten – Wolfsburger bauen auf Entwicklungspotenzial und Perspektive von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

USI Lupo Martini Wolfsburg treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Ian Schlangen und Wisdom Samuel verlängern zwei junge Spieler ihre Verträge, denen intern sowohl sportlich als auch charakterlich eine wichtige Rolle zugetraut wird.

Nach dem feststehenden Abstieg in die Landesliga richtet Lupo Martini Wolfsburg den Blick konsequent auf den Neuaufbau. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Bindung entwicklungsfähiger Spieler. Mit Ian Schlangen und Wisdom Samuel hat der Verein nun zwei weitere Personalien für die Zukunft geklärt. Beide Akteure gelten als Talente mit klar erkennbarem Potenzial und sollen beim Neustart tragende Rollen übernehmen.

Schlangen als spielstarker Taktgeber Besonders Ian Schlangen wird für seine Reife im Spielaufbau geschätzt. Trotz seines jungen Alters attestiert ihm der Verein bereits große Ruhe am Ball. Hinzu kommen strategische Qualitäten im Mittelfeld. Intern wird Schlangen als „Taktgeber im Spiel“ beschrieben, dazu mit einem „sehr sauberen Passspiel“. Attribute, die ihn im künftigen Spielsystem zu einem wichtigen Baustein machen könnten.