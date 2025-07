Lupo Martini im Achtelfinale – Bersenbrück problemlos weiter

Darvin Stüve hatte die Gastgeber zu Beginn des zweiten Durchgangs in Führung gebracht (48.), doch die Antwort der Gäste aus dem Emsland ließ nicht lange auf sich warten. Tim Winnemöller glich nur fünf Minuten später aus (53.). In der 90. Minute schien Heeslingen dank eines verwandelten Elfmeters von Terry Becker bereits auf der Siegerstraße, doch erneut bewies Spelle-Venhaus Comeback-Qualitäten und schaffte durch Niklas Oswald in der vierten Minute der Nachspielzeit den vielumjubelten Ausgleich. So musste die Elfmeterlotterie über den kommenden Achtelfinalgegner vom 1. FC Germania Egestorf/Langreder entscheiden – mit dem glücklicheren Ende für Heeslingen.

Bereits am gestrigen Samstag sicherte sich Lupo Martini Wolfsburg im Nachbarschaftsduell gegen den SSV Kästorf das Ticket für die nächste Runde. Der Braunschweiger Bezirkspokalsieger und Landesligist aus Kästorf bot dem Favoriten dabei einen intensiven Pokalfight, kassierte zu Beginn der zweiten Hälfte jedoch zwei schnelle Gegentore durch Julian Wöhner (50.) und Berkay-Osman Altin (56.) und verpasste damit eine kleine Pokalüberraschung. Auf Lupo Martini wartet im Achtelfinale nun der Oberligaaufsteiger SV Holthausen Biene.