Lupo Martini II startet mit neuem Trainerteam und drei Neuzugängen

– Foto: Lupo Martini II Instagram

Mit der ersten Trainingseinheit hat Lupo Martini II die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Neben den Neuzugängen Diego Anastasio, Giovanni Millemaci und Clenio Antonio standen beim Auftakt auch das neue Trainerduo Rosario Frattallone und Davide Gaetani im Mittelpunkt.

Im Anschluss an den lockeren Trainingsauftakt begrüßte der Bezirksligist auch offiziell seine Neuzugänge. Mit Diego Anastasio, Giovanni Millemaci und Clenio Antonio verstärken drei neue Spieler den Kader der Wolfsburger und sollen in der kommenden Spielzeit zusätzliche Impulse setzen.

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Seitenlinie beginnt für Lupo Martini II eine neue Ära. Rosario Frattallone übernimmt nach mehreren Jahren als Co-Trainer erstmals die Verantwortung als Cheftrainer. In dieser Funktion tritt er die Nachfolge von Lennart Gutsche und Junior Ebot-Laubach an, unter denen er zuvor als Assistent gearbeitet hatte.

Unterstützt wird Frattallone künftig von Davide Gaetani. Der ehemalige Spieler steigt nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn in das Trainergeschäft ein und bildet gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer das Verantwortlichen-Duo für die kommende Saison.

Der Verein verbindet mit dem neuen Trainerteam den Wunsch, auf bestehenden Strukturen aufzubauen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Gemeinsam mit den drei Neuzugängen soll die Mannschaft die Grundlage für eine erfolgreiche Bezirksliga-Saison schaffen.

Mit einem ersten lockeren Aufgalopp, neuen personellen Konstellationen und großer Vorfreude hat Lupo Martini II damit den Startschuss für die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/27 gegeben.