Lupo Martini: "Einfach die Luft raus"

Entsprechend kritisch fiel die Analyse von Lupo-Teammanager Tahar Gritli aus: „Das Spiel gegen Hildesheim ordne ich zur Kategorie nicht gut ansehnliches Spiel von uns ein.“

Die Kräfteverhältnisse waren von Beginn an deutlich verteilt. Hildesheim kontrollierte Ball und Gegner, Wolfsburg beschränkte sich auf die Defensive – ohne nennenswerte Entlastung.

Trotz der klaren Unterlegenheit stemmte sich die Defensive lange gegen die Niederlage. „Unsere Abwehr war permanent auf Strom. Sie hat versucht, alles abzuwehren und das Spiel von hinten anzukurbeln“, erklärte Gritli. Erst kurz vor der Pause brachte Niklas Rauch den VfV 06 mit dem 1:0 (40.) auf Kurs.

Vor allem offensiv blieb der Tabellenletzte harmlos. „Wir sind in den ganzen 90 Minuten nicht einmal gefährlich vor das Tor gekommen“, sagte Gritli. „Lediglich zwei, drei Torschüsse, die man nicht mal als Chance verwerten kann.“

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort. Hildesheim blieb spielbestimmend und erhöhte durch Nicolo Avellino (74.), bevor Akdas (89.) den Schlusspunkt setzte. Die Gäste fanden offensiv weiterhin keine Lösungen. „Im letzten Drittel war es einfach zu wenig. Keine Durchschlagskraft. Keine Ideen“, so Gritli deutlich.

Einziger Lichtblick aus Wolfsburger Sicht war Torhüter Lukas Brettschneider. „Er hat uns vor einer höheren Niederlage bewahrt. Durch seine Paraden hat er uns Sicherheit gegeben. An den drei Gegentoren war er überwiegend machtlos“, sagte der Teammanager.

Personelle Probleme als zusätzlicher Faktor

Neben der spielerischen Unterlegenheit verwies Gritli auch auf strukturelle Probleme innerhalb der Mannschaft. „Knackpunkte waren, dass bei vielen die Luft raus ist“, erklärte er.

Besonders die personelle Situation erschwere die Lage: „Wir spielen zuletzt mit einem dünnen Kader, wo wir nicht mal rotieren können. Teilweise spielen U19-Spieler Samstag 90 Minuten und Sonntag dann bei uns mindestens eine Halbzeit.“

Mit dem Sieg verbessert sich der VfV 06 auf 46 Punkte und behauptet Rang fünf im oberen Tabellendrittel. Wolfsburg bleibt mit 12 Zählern abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Für die Gäste richtet sich der Blick bereits auf die verbleibenden Spiele. „Wir versuchen, die letzten beiden Spiele vernünftig über die Bühne zu bringen“, kündigte Gritli an.