Lupo Martini: Effektivität schlägt Chancenflut

Der USI Lupo Martini Wolfsburg hat mit einem verdienten 2:1-Heimsieg gegen den SV Arminia Hannover drei wichtige Zähler im Abstiegskampf der Oberliga Niedersachsen gesammelt. Trotz drückender Überlegenheit und zahlreicher vergebener Möglichkeiten entschied die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch das Nachholspiel vor 190 Zuschauern am Mittwochabend für sich. „Es war wie erwartet eines der schwersten Spiele für uns“, bilanzierte Team-Manager Tahar Gritli. „Aber es war wichtig, diesen Dreier mitzunehmen – jetzt sind wir wieder näher an die Konkurrenz herangerückt.“

Bereits in der 17. Minute belohnte sich Lupo für eine dominante Anfangsphase: Nach einem weiten Abschlag von Keeper Flynn Schönmottel setzte sich Janis Drangmeister energisch durch und überwand Arminia-Torwart Pascal Geerts mit einem feinen Lupfer zum 1:0. „Geerts hat sonst einen Sahnetag erwischt und fast alles entschärft“, so Gritli. „Aber bei unserem 1:0 war er chancenlos.“ Zuvor hatten Drangmeister, Rizzo und Kiewitsch bereits beste Gelegenheiten vergeben. „Wir hätten zur Halbzeit schon 4:0 führen können“, ärgerte sich Gritli, der seiner Mannschaft jedoch eine „überzeugende erste Hälfte“ attestierte.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Lupo dominierte, blieb aber im Abschluss zu ungenau oder scheiterte erneut am glänzend aufgelegten Geerts. Erst ein klarer Foulelfmeter an Andrea Rizzo brachte die Vorentscheidung: Robert Herrmann verwandelte sicher zum 2:0 (74.). „Das war ein wichtiger Moment für uns – verdient war die Führung ohnehin“, so Gritli weiter.

Arminia kam lediglich durch eine Nachlässigkeit im Defensivverhalten zum Anschluss. Ein schnell ausgeführter Freistoß hebelte die Abwehr aus, David Sitzer traf aus kurzer Distanz zum 2:1 (81.). „Man hat gemerkt, dass einige Spieler durch die englischen Wochen schwere Beine hatten“, erklärte Gritli. Am Ende reichte es dennoch zum Sieg – auch, weil Lupo taktisch diszipliniert blieb und keine weiteren Chancen mehr zuließ. „Jetzt wollen wir am Sonntag in Hildesheim nachlegen und vielleicht Bonuspunkte holen.“