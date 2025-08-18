Lupo Martini chancenlos gegen Rehden

USI Lupo Martini Wolfsburg hat am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen eine herbe Niederlage kassiert. Gegen den ambitionierten BSV Schwarz-Weiß Rehden unterlag die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch deutlich mit 0:4. Team-Manager Tahar Gritli sprach nach Abpfiff von einem „gebrauchten Tag“.

Bis zur 30. Minute neutralisierten sich beide Teams weitgehend. „Das Spiel fand mehr im Mittelfeld statt, mit kaum bis gar keinen Torschüssen – von beiden Seiten“, schilderte Gritli. Ein Abstimmungsfehler in der Lupo-Defensive leitete jedoch den Rückstand ein: Noah Wallenßus traf nach einer halben Stunde zum 0:1. Nur fünf Minuten später erhöhte derselbe Spieler nach einer Ecke auf 0:2. „Die Zuordnung hat überhaupt nicht gestimmt. Flynn Schönmottel konnte den ersten Schuss noch parieren, beim Nachschuss hatte er keine Chance“, erklärte Gritli.

Offensiv gelang Lupo wenig. Ein Distanzschuss von Julian Wöhner kurz vor der Pause blieb die einzige gefährliche Aktion. Trainer Tusch reagierte in der Halbzeit mit einem Dreifachwechsel, doch die Hoffnung auf neuen Schwung hielt nicht lange. „Das verpuffte schon nach sieben Minuten“, so Gritli. Ein Querpass von Yassin Jemai im eigenen Strafraum landete bei Elias Beck, der zum 0:3 einschob (52.). Mit dem 0:4 durch Luis-Felipe Monteiro in der 68. Minute war die Partie endgültig entschieden.

„Wir haben da keine Gegenwehr geleistet. Rehden hätte sogar noch das 0:5 machen können, aber Özer traf nur den Pfosten“, sagte Gritli. Sein Fazit fiel klar aus: „Es war eine verdiente Niederlage. Wir sollten das Spiel ganz schnell abhaken und uns voll auf das nächste Heimspiel konzentrieren.“