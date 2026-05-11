Lupo Martini bindet Torwarttalent Jakob Neumann 16-Jähriger kommt von Eintracht Braunschweig – Kombination aus Trainingsbetrieb und U19-Einsätzen geplant von red · Heute, 12:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

USI Lupo Martini Wolfsburg setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison fort und verpflichtet mit Jakob Neumann ein vielversprechendes Torwarttalent. Der 16-Jährige wechselt von Eintracht Braunschweig und soll schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden.

Jakob Neumann gilt als eines der jüngeren, aber bereits auffällig entwickelten Torwarttalente in der Region. Der 16-Jährige kommt aus der Nachwuchsarbeit von Eintracht Braunschweig und bringt ein modernes Torwartprofil mit nach Wolfsburg. Innerhalb des Vereins wird ihm ein für sein Alter außergewöhnlicher Entwicklungsstand attestiert. Besonders hervorgehoben werden seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Präsenz im Strafraum sowie seine Kommunikation mit der Defensive.

Auch auf der Linie zeigt Neumann nach interner Einschätzung bereits stabile Leistungen, die ihn für höhere Aufgaben interessant machen. Schrittweise Integration in den Herrenbereich Bei Lupo Martini Wolfsburg ist für den Nachwuchstorhüter ein klar strukturierter Entwicklungsweg vorgesehen. Neumann wird in der kommenden Saison als Trainingstorwart Teil der ersten Mannschaft sein und gleichzeitig Spielpraxis in der U19 sammeln.