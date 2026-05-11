Lupo Martini bindet Torwarttalent Jakob Neumann

USI Lupo Martini Wolfsburg setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison fort und verpflichtet mit Jakob Neumann ein vielversprechendes Torwarttalent. Der 16-Jährige wechselt von Eintracht Braunschweig und soll schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden.
Jakob Neumann gilt als eines der jüngeren, aber bereits auffällig entwickelten Torwarttalente in der Region. Der 16-Jährige kommt aus der Nachwuchsarbeit von Eintracht Braunschweig und bringt ein modernes Torwartprofil mit nach Wolfsburg.
Innerhalb des Vereins wird ihm ein für sein Alter außergewöhnlicher Entwicklungsstand attestiert. Besonders hervorgehoben werden seine fußballerischen Fähigkeiten, seine Präsenz im Strafraum sowie seine Kommunikation mit der Defensive.
Auch auf der Linie zeigt Neumann nach interner Einschätzung bereits stabile Leistungen, die ihn für höhere Aufgaben interessant machen.
Bei Lupo Martini Wolfsburg ist für den Nachwuchstorhüter ein klar strukturierter Entwicklungsweg vorgesehen. Neumann wird in der kommenden Saison als Trainingstorwart Teil der ersten Mannschaft sein und gleichzeitig Spielpraxis in der U19 sammeln.
Der Verein verfolgt damit das Ziel, junge Spieler frühzeitig an den höheren Leistungsbereich heranzuführen, ohne sie sportlich zu überfordern. Die Doppelbelastung soll eine kontinuierliche Entwicklung im Trainings- und Spielbetrieb ermöglichen.
Die Verpflichtung von Jakob Neumann fügt sich in die jüngsten Personalentscheidungen des Klubs ein, der verstärkt auf junge und entwicklungsfähige Spieler setzt. Der Ansatz ist dabei klar formuliert: Talente sollen früh eingebunden und gezielt aufgebaut werden.
„Ein Schritt mit klarer Perspektive für die Zukunft“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.
Mit dem Wechsel des 16-Jährigen unterstreicht Lupo Martini Wolfsburg damit erneut die Ausrichtung auf nachhaltige Kaderentwicklung im Zuge des Neuaufbaus nach dem Abstieg in die Landesliga.