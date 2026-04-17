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Allgemeines
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Lupo Martini bindet Romeo Kumor langfristig
Offensivspieler bleibt über die Saison hinaus – Verein setzt auf Entwicklung und Mentalität
Lupo Martini Wolfsburg treibt die Personalplanung voran und verlängert den Vertrag mit Romeo Kumor. Der Offensivspieler, der vor der Saison zum Klub gestoßen war, hat sich intern zu einem wichtigen Baustein entwickelt.
Entwicklung seit dem Wechsel
Romeo Kumor kam vor der laufenden Saison aus der Domstadt nach Wolfsburg und hat sich seitdem sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Innerhalb kurzer Zeit konnte er sich im Kader etablieren und seine Rolle im Team festigen.
Beim Verein wird vor allem seine Mentalität hervorgehoben. Kumor gilt als Spieler, der auch in schwierigen Phasen Verantwortung übernimmt und mit hoher Intensität agiert.
Die sportliche Leitung beschreibt Kumor als flexibel einsetzbaren Akteur mit klar definierten Stärken. „Wille. Tempo. Kein Aufgeben.“ – diese Eigenschaften prägen sein Spiel und entsprechen dem Anforderungsprofil des Vereins.
Darüber hinaus bringt der Offensivspieler die Fähigkeit mit, sich unterschiedlichen Spielsituationen anzupassen und sowohl in der Offensive als auch im Umschaltspiel Akzente zu setzen.
Signal für den eingeschlagenen Weg
Die Vertragsverlängerung ist auch als strategisches Signal zu verstehen. Lupo Martini Wolfsburg setzt weiterhin auf Spieler, die nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Identifikation und Entwicklungspotenzial mitbringen.
„Romeo steht für das, was wir auf dem Platz sehen wollen: Verantwortung, Entwicklung und Zusammenhalt“, heißt es auf der Instagram-Seite des Vereins.
Mit der Verlängerung schafft der Verein frühzeitig Planungssicherheit und unterstreicht den eingeschlagenen Weg. Die Entscheidung passt in die aktuelle Ausrichtung, die auf Kontinuität und langfristige Entwicklung setzt.
Der Kurs ist damit klar definiert – und Romeo Kumor soll ein zentraler Bestandteil dieses Weges bleiben.