Lupo Martini bindet Romeo Kumor langfristig

Entwicklung seit dem Wechsel Romeo Kumor kam vor der laufenden Saison aus der Domstadt nach Wolfsburg und hat sich seitdem sportlich wie persönlich weiterentwickelt. Innerhalb kurzer Zeit konnte er sich im Kader etablieren und seine Rolle im Team festigen. Beim Verein wird vor allem seine Mentalität hervorgehoben. Kumor gilt als Spieler, der auch in schwierigen Phasen Verantwortung übernimmt und mit hoher Intensität agiert.

Die sportliche Leitung beschreibt Kumor als flexibel einsetzbaren Akteur mit klar definierten Stärken. „Wille. Tempo. Kein Aufgeben.“ – diese Eigenschaften prägen sein Spiel und entsprechen dem Anforderungsprofil des Vereins. Darüber hinaus bringt der Offensivspieler die Fähigkeit mit, sich unterschiedlichen Spielsituationen anzupassen und sowohl in der Offensive als auch im Umschaltspiel Akzente zu setzen.