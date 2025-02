Lupo kämpft, aber Spelle ist eiskalt

Trotz des deutlichen Endergebnisses geht Lupo Martini mit einer positiven Grundstimmung in die nächste Aufgabe. „Da wir uns gut verkauft haben, gehen wir guten Mutes nächste Woche in das Spiel gegen und in Oldenburg“, betonte Gritli. Nun gilt es, aus der Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und die gute Leistung endlich auch in Punkte umzumünzen.