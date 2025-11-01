"Lupo ist eine gefährliche Mannschaft", Lupo II gastiert am Taterbusch

VfL-Trainer Marcel Neumann erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe:

„Mit Lupo kommt auf jeden Fall eine sehr talentierte, technisch sehr starke Mannschaft auf uns zu, mit vielen kleinen, wuseligen Spielern, die uns das Leben schwer machen können.“ Neumann weiß, wovon er spricht: Das letzte Aufeinandertreffen endete deutlich zugunsten der Wolfsburger. „Das Rückspiel letzte Saison ging mit 0:5 völlig in die Hose. Dementsprechend ist da noch eine Rechnung offen.“

Trotz des Respekts vor dem Gegner setzt der VfL-Coach auf die eigene Stärke:

„Wir wollen mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, dagegenhalten und den Bock endlich mal wieder umstoßen. Zu Hause mal wieder Punkte holen, das ist das Ziel.“ Auf heimischem Rasen konnte man aus vier Spielen bislang nur drei Punkte holen. Personell sieht es für die Wahrenholzer gut aus: „Der Spieltagskader ist voll, die Trainingswoche war intensiv, die Stimmung ist gut. Wir sind bereit.“

Auch Lupo-Trainer Junior Laubach weiß, dass seine Mannschaft in Wahrenholz gefordert sein wird – nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch.

„Das wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel. Der Rasenplatz in Wahrenholz ist groß, das heißt, meine Jungs müssen bereit sein, viel zu laufen und auch zu leiden, um erfolgreich zu sein.“

Laubach fordert von seinem Team, die richtige Balance zwischen Disziplin und Spielfreude zu finden:

„Wir müssen kompakt stehen und hoffen, dass wir Wahrenholz so lange wie möglich das Leben schwer machen. Wenn meine Jungs bereit sind, mehr zu investieren als der Gegner, dann werden wir auch belohnt.“

Während Wahrenholz auf heimischem Terrain Wiedergutmachung sucht, will Lupo Martini II mit dem vielleicht viertem Sieg in Folge seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauern.