Lupo II fegt Ehmen weg, Vorsfelde II marschiert weiter

Am 17. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 fanden immerhin vier Spiele statt. Bereits am Samstag kam es zu einem überraschend deutlichen Spiel zwischen Lupo II und dem TSV Ehmen. Am Sonntag punktete der Underdog aus Wendschott gegen Hankensbüttel, während sich Vorsfelde im Duell der Landesliga-Zweitvertretungen durchsetzen konnte und Schlusslicht Jahn sich gegen Isenbüttel geschlagen geben musste:
Lupo II ließ dem direkten Verfolger keine Chance und legte mit dem frühen Treffer von Winkelmann (5.) die Basis für einen dominanten Nachmittag. Nach Fares’ 2:0 (35.) kam Ehmen zwar durch Raue (46.) kurzzeitig heran, doch die Hausherren antworteten mit einem Offensivfeuerwerk. Winkelmann (53.), de Gaetani (62.), Volanti (73./82.) und Barberi-Gambonello (79.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Lupo festigt damit Rang drei (34 Punkte), Ehmen bleibt bei 26 Punkten hängen.
Der Tabellenführer stellte früh die Weichen, als Mokry bereits in Minute vier traf. Nach der Pause erhöhte Luschert (58.), bevor Hampel (61.) und erneut Mokry (71.) den Vorsprung komfortabel gestalteten. Schröder (76.) und Schmidt (90.) sorgten für einen standesgemäßen Sieg gegen überforderte Gäste. Vorsfelde baut sein Polster auf 38 Punkte aus, Fallersleben bleibt bei 17 Zählern im Tabellenkeller.
Wendschott gelang gegen den favorisierten HSV ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Gieseckes Treffer (38.) reichte für den Heimsieg. Hankensbüttel fand keine Lösung gegen den kompakten WSV. Mit dem Sieg klettert Wendschott vorerst auf Platz 13 mit 17 Punkten, der HSV bleibt bei 26 Punkten.
Isenbüttel nutzte die Schwächen des Tabellenletzten konsequent und führte durch Amin (7.) früh. Bartsch (45.) stellte noch vor der Halbzeit auf 0:2, bevor Amin (60.) seinen Doppelpack schnürte. Der eingewechselte Sattelmaier (84.) setzte den Schlusspunkt gegen chancenlose Wolfsburger. MTV Isenbüttel bleibt oben dran (28 Punkte), TV Jahn verharrt mit einem Punkt am Tabellenende.
Der Rest der Spiele hat nicht stattgefunden.