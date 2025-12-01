Lupo II fegt Ehmen weg, Vorsfelde II marschiert weiter

Wendschott gelang gegen den favorisierten HSV ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Gieseckes Treffer (38.) reichte für den Heimsieg. Hankensbüttel fand keine Lösung gegen den kompakten WSV. Mit dem Sieg klettert Wendschott vorerst auf Platz 13 mit 17 Punkten, der HSV bleibt bei 26 Punkten.

TV Jahn Wolfsburg (16.) – MTV Isenbüttel (6.) 0:4

Isenbüttel nutzte die Schwächen des Tabellenletzten konsequent und führte durch Amin (7.) früh. Bartsch (45.) stellte noch vor der Halbzeit auf 0:2, bevor Amin (60.) seinen Doppelpack schnürte. Der eingewechselte Sattelmaier (84.) setzte den Schlusspunkt gegen chancenlose Wolfsburger. MTV Isenbüttel bleibt oben dran (28 Punkte), TV Jahn verharrt mit einem Punkt am Tabellenende.

Der Rest der Spiele hat nicht stattgefunden.