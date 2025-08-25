 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Lupo, Hehlingen und Hillerse mit Kantersiegen, Ehmen gewinnt Derby

3. Spieltag im Überblick

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 1 bringt klare Ergebnisse an der Spitze: Gifhorn und Hillerse dominieren, Ehmen dreht ein 0:1, während die Aufsteiger Jahn Wolfsburg, Schwülper und Fallersleben II leer ausgehen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
3
1
Abpfiff

TSV Ehmen (2.) – VfB Fallersleben II (10.) 3:1

Nach Gültas’ Führung (28.) dreht Ehmen die Partie durch Shala (48., 90.) und Krebs (59.). Der TSV bleibt ungeschlagen und verteidigt Rang zwei. Aufsteiger Fallersleben II verharrt im Tabellenmittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg II
0
8
Abpfiff

FC Brome 1919 (15.) – USI Lupo Martini Wolfsburg II (8.) 0:8

Lupo II dominiert mit einem Dreierpack von Kaabi (4., 27., 70.) sowie Treffern von Olverio (31.), Pizzone (41.), Bente (54.), Sabri (58.) und Albanese (68.). Brome bleibt punktlos im Tabellenkeller. Die Gäste schieben sich ins Mittelfeld.

Gestern, 14:00 Uhr
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
1
7
Abpfiff

TV Jahn Wolfsburg (16.) – TSV Hillerse (5.) 1:7

Hillerse stellt durch Leja (1., 55.), Schrader (23.), Dünow (26.) und Sandte (32.) früh auf Sieg; Busse (81.) und Lahmann (88.) erhöhen spät. Jahn Wolfsburg gelingt durch Koua (68.) nur der Ehrentreffer. Hillerse hält Anschluss nach oben, Jahn bleibt Schlusslicht.

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
7
0
Abpfiff

SV Gifhorn (1.) – TSV Hehlingen (12.) 7:0

Der Spitzenreiter entscheidet die Partie früh und klar: Wayne Rudt schnürt einen Viererpack (2., 26., 51., 54.), Jona Campe trifft dreimal (40., 63., 72.). Gifhorn untermauert mit nun 9:1 Toren die Tabellenführung. Hehlingen bleibt mit drei Punkten im unteren Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
1
2
Abpfiff

FC Schwülper (11.) – VfL Wahrenholz (7.) 1:2

Wahrenholz legt durch Balke (5.) und Gipser (57.) vor, Schwülpers Ellmerich (61.) kann nur verkürzen. Der VfL festigt seine Position in der Verfolgergruppe. Aufsteiger Schwülper bleibt bei drei Punkten.

Gestern, 15:00 Uhr
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/NeuhausReislingen
0
2
Abpfiff

WSV Wendschott (14.) – SV Reislingen/Neuhaus (9.) 0:2

Spahn (27.) und Marchese (90.) sorgen für einen effizienten Auswärtssieg. Reislingen/Neuhaus etabliert sich im gesicherten Mittelfeld. Wendschott wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
3
1
Abpfiff

SSV Vorsfelde II (3.) – HSV Hankensbüttel (6.) 3:1

Ein Blitzstart bringt Vorsfelde II auf Kurs: Schröder (7.) und Luschert (11.) treffen früh, Dammann (15.) verkürzt, bevor Mokry (32.) den Deckel draufmacht. Die Gastgeber bleiben in der Spitzengruppe. Hankensbüttel hält trotz Niederlage den Anschluss.

