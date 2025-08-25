Lupo, Hehlingen und Hillerse mit Kantersiegen, Ehmen gewinnt Derby

Der 3. Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 1 bringt klare Ergebnisse an der Spitze: Gifhorn und Hillerse dominieren, Ehmen dreht ein 0:1, während die Aufsteiger Jahn Wolfsburg, Schwülper und Fallersleben II leer ausgehen.
Nach Gültas’ Führung (28.) dreht Ehmen die Partie durch Shala (48., 90.) und Krebs (59.). Der TSV bleibt ungeschlagen und verteidigt Rang zwei. Aufsteiger Fallersleben II verharrt im Tabellenmittelfeld.
Lupo II dominiert mit einem Dreierpack von Kaabi (4., 27., 70.) sowie Treffern von Olverio (31.), Pizzone (41.), Bente (54.), Sabri (58.) und Albanese (68.). Brome bleibt punktlos im Tabellenkeller. Die Gäste schieben sich ins Mittelfeld.
Hillerse stellt durch Leja (1., 55.), Schrader (23.), Dünow (26.) und Sandte (32.) früh auf Sieg; Busse (81.) und Lahmann (88.) erhöhen spät. Jahn Wolfsburg gelingt durch Koua (68.) nur der Ehrentreffer. Hillerse hält Anschluss nach oben, Jahn bleibt Schlusslicht.
Der Spitzenreiter entscheidet die Partie früh und klar: Wayne Rudt schnürt einen Viererpack (2., 26., 51., 54.), Jona Campe trifft dreimal (40., 63., 72.). Gifhorn untermauert mit nun 9:1 Toren die Tabellenführung. Hehlingen bleibt mit drei Punkten im unteren Mittelfeld.
Wahrenholz legt durch Balke (5.) und Gipser (57.) vor, Schwülpers Ellmerich (61.) kann nur verkürzen. Der VfL festigt seine Position in der Verfolgergruppe. Aufsteiger Schwülper bleibt bei drei Punkten.
Spahn (27.) und Marchese (90.) sorgen für einen effizienten Auswärtssieg. Reislingen/Neuhaus etabliert sich im gesicherten Mittelfeld. Wendschott wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis.
Ein Blitzstart bringt Vorsfelde II auf Kurs: Schröder (7.) und Luschert (11.) treffen früh, Dammann (15.) verkürzt, bevor Mokry (32.) den Deckel draufmacht. Die Gastgeber bleiben in der Spitzengruppe. Hankensbüttel hält trotz Niederlage den Anschluss.