Lupo geht in Spelle die Luft aus

Lupo Martini Wolfsburg hat das letzte Pflichtspiel des Jahres mit einem klaren 1:4 beim SC Spelle-Venhaus verloren. Dabei begann die Partie verheißungsvoll: „Nach etwa fünfzehn Minuten haben wir uns gefangen und sind besser ins Spiel gekommen“, sagte Team-Manager Tahar Gritli. In dieser Phase gelang den Wolfsburgern auch die Führung.
In der 38. Minute setzte sich Samuel Owusu nach einem Einwurf stark gegen zwei Gegenspieler durch und vollendete mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck. „Das 0:1 kam in einer guten Phase und zum perfekten Zeitpunkt“, betonte Gritli. Mit der knappen Führung ging Lupo in die Pause.
Doch Spelle kam mit deutlich mehr Wucht aus der Kabine. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn traf Tom Winnemöller zum Ausgleich – und legte kurz darauf per Kopf das 2:1 nach. „Spelle kam nach der Halbzeit viel griffiger aus der Kabine“, so Gritli. Lupo verlor in dieser Phase zu viele zweite Bälle und brachte sich durch Ballverluste in Not. Einer davon führte in der 64. Minute zum 3:1 durch Steffen Wranik. Das 4:1 – erneut durch Winnemöller – resultierte aus einem Fehler am eigenen Strafraum.
Die Niederlage hätte sogar höher ausfallen können, wie Gritli einräumte: „Am Ende muss man schon von Glück reden, dass es nicht höher ausgefallen ist. Wir haben ein paar Bälle noch vor der Linie geklärt.“
Nach einem intensiven Halbjahr zieht Lupo zunächst einen Schlussstrich. „Jetzt heißt es erst einmal verschnaufen, eine Pause vom Fußball einlegen und im neuen Jahr gestärkt auf das Ziel Klassenerhalt hinarbeiten“, sagte Gritli. An Hallenturnieren wird der Verein im Winter nicht teilnehmen.
Lupo überwintert mit sechs Punkten auf Rang fünfzehn – die Mission Klassenerhalt startet im neuen Jahr mit hoher Dringlichkeit. Und ohne ein Hallenturnier!
SC Spelle-Venhaus – Lupo Martini Wolfsburg 4:1
SC Spelle-Venhaus: Mattis Niemann, Leon Dosquet, Janik Jesgarzewski, Jost Krone (88. Tjark Höpfner), Steffen Wranik (84. Niklas Oswald), Jan-Luca Ahillen, Marvin Kehl, Luca Tersteeg, Felix Golkowski (84. Anton Popov), Artem Popov (76. Jan Popov), Tom Winnemöller (89. Markus Egbers) - Trainer: Henry Hupe
Lupo Martini Wolfsburg: Lukas Brettschneider, Valeri Schlothauer, Lukas Comito (89. Robin Alexander Sarstedt), Athanasios Palanis, Yassin Jemai (67. Jakob Schlienz), Giosue Tortora (84. Osman Altin), Aziz Kiy, Marlo Moretti, Ian Schlangen, Samuel Owusu (61. Elia Cirrone), Julian Wöhner (76. Arlind Sadiku) - Trainer: Kevin Schulze
Schiedsrichter: Felix Mutz - Zuschauer: 560
Tore: 0:1 Samuel Owusu (38.), 1:1 Tom Winnemöller (50.), 2:1 Tom Winnemöller (55.), 3:1 Steffen Wranik (64.), 4:1 Tom Winnemöller (74.)