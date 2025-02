Lupo feiert wichtigen Auswärtssieg – Schöningen verteidigt die Spitze

So., 09.02.2025, 14:00 Uhr

Den Grundstein legte Jannes Drangmeister bereits in der 14. Minute, als er eine Unachtsamkeit der Braunschweiger Defensive ausnutzte. Die Eintracht kam vor der Pause durch Robin Placinta (44.) zum Ausgleich, doch nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach: Andrea Rizzo schnürte innerhalb von 13 Minuten einen Doppelpack (59., 72.) und besiegelte den verdienten Wolfsburger Erfolg.

Für Braunschweig war es der zweite Rückschlag in Folge, während sich Lupo Martini zumindest wieder an das untere Mittelfeld herantastet. Mit nun 17 Punkten rückt der Klassenerhalt wieder in den Bereich des Möglichen.

Eintracht Braunschweig II – USI Lupo Martini Wolfsburg 1:3

Eintracht Braunschweig II: Lennart Schulze Kökelsum, Phil Kunze, Maxim Root, Salem Nouwame, Gabriel Michalek, Andrej Schlothauer, Robin Placinta (83. Basim El-Haj), Jona Borsum, Leonard Laatsch (83. Aaron Tshimuanga), Mason Grumbach, Albion Jahaj (65. Rami Zouaoui) - Trainer: Fabian Adelmann

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Dennis Jungk, Valeri Schlothauer, Robert Herrmann, Giosue Tortora (46. Maxim Safronow), Lasse Homann (60. Malcolm Badu), Melvin Luczkiewicz, Yassin Jemai, Andrea Rizzo (74. Justin Cimino), Maurizio Grimaldi (82. Mahmoud Kaabi), Jannes Drangmeister (88. Simone De Gaetani) - Trainer: Ludger Tusch

Tore: 0:1 Jannes Drangmeister (14.), 1:1 Robin Placinta (44.), 1:2 Andrea Rizzo (59.), 1:3 Andrea Rizzo (72.)