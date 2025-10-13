Lupo feiert Sensation beim Spitzenreiter – 5:3 in Egestorf!

Was für eine Wende im Wolfsburger Lager: Nach wochenlangem Warten auf ein Erfolgserlebnis hat USI Lupo Martini Wolfsburg im zehnten Saisonspiel der Oberliga Niedersachsen den Bann gebrochen – und das ausgerechnet beim Tabellenführer. Mit 5:3 (3:2) siegte die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder und holte die ersten drei Punkte der Spielzeit.
Dabei sah es zunächst nach einem weiteren Rückschlag aus. Nach einer guten Viertelstunde geriet Lupo durch Treffer von Nick Bode (26.) und „Tigrinho“ Baumgratz (34.) mit 0:2 in Rückstand. Doch diesmal reagierte das Team bemerkenswert. „Wir haben uns diesmal nicht einschüchtern lassen“, betonte Team-Manager Tahar Gritli. Nur drei Minuten später verkürzte Romeo Kumor nach starkem Pass von Athanasios Palanis, ehe Ian Schlangen kurz darauf zum Ausgleich traf – mit etwas Glück, denn der Ball rutschte dem Torwart durch die Beine.
Kurz vor der Pause setzte Schlangen noch einen drauf und brachte Lupo erstmals in Führung. „Ein langgeschlagener Freistoß wird vor seine Füße abgewehrt, und er haut ihn volley aus 15 Metern rein“, beschrieb Gritli die Szene. Nach dem Seitenwechsel sorgte Schlangen mit seinem dritten Treffer endgültig für die Vorentscheidung, Giosue Tortora erhöhte per Foulelfmeter sogar auf 5:2. Der Anschlusstreffer der Gastgeber in der Schlussphase war nur noch Ergebniskosmetik.
„Endlich wurden wir für unseren Einsatz und Willen belohnt“, lobte Gritli. „Wir haben uns in jeden Zweikampf geschmissen und jeden Schuss abgewehrt – das war super anzusehen.“ Besonders die geschlossene Mannschaftsleistung gefiel ihm: „Großes Lob an alle, auch an die, die eingewechselt wurden. Diesmal hat alles funktioniert.“
Mit dem ersten Saisonsieg verbessert sich Lupo Martini auf vier Punkte und verlässt vorerst den letzten Tabellenplatz. Noch wichtiger als das Ergebnis aber dürfte die Art des Auftritts sein: Eine kämpferische, mutige und vor allem mannschaftlich geschlossene Leistung, die endlich belohnt wurde. Nun gilt es, den Schwung in die kommenden Wochen mitzunehmen.
1. FC Germania Egestorf-Langreder – USI Lupo Martini Wolfsburg 3:5
1. FC Germania Egestorf-Langreder: Dominik Swientek (61. Joshua Siegert), Erblin Thaqi, Jonas Lübke, Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala (47. Adrian Becker), Bastian Kamkaing Kamole, Pino Ballerstedt (61. Daniel Zürn), Nick Bode, Hannes Milan (61. Eiliko Möller), Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho", Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic
USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Lukas Comito, Athanasios Palanis, Yassin Jemai (78. Robin Alexander Sarstedt), Giosue Tortora (71. Marlo Moretti), Bangin Bakir, Aziz Kiy (63. Robin Dreesen), Ian Schlangen, Romeo Kumor (75. Julian Wöhner), Samuel Owusu (46. Arlind Sadiku) - Trainer: Kevin Schulze
Schiedsrichter: Fynn Osseforth - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Nick Bode (26.), 2:0 Gean Rodrigo Baumgratz "Tigrinho" (34.), 2:1 Romeo Kumor (39.), 2:2 Ian Schlangen (42.), 2:3 Ian Schlangen (45.+1), 2:4 Ian Schlangen (48.), 2:5 Giosue Tortora (57. Foulelfmeter), 3:5 Jonas Lübke (81. Foulelfmeter)