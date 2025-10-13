– Foto: Horst Vogler

Lupo feiert Sensation beim Spitzenreiter – 5:3 in Egestorf! Schlangen trifft dreifach – Wolfsburger belohnen sich für Mut und Leidenschaft

Was für eine Wende im Wolfsburger Lager: Nach wochenlangem Warten auf ein Erfolgserlebnis hat USI Lupo Martini Wolfsburg im zehnten Saisonspiel der Oberliga Niedersachsen den Bann gebrochen – und das ausgerechnet beim Tabellenführer. Mit 5:3 (3:2) siegte die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder und holte die ersten drei Punkte der Spielzeit.

Dabei sah es zunächst nach einem weiteren Rückschlag aus. Nach einer guten Viertelstunde geriet Lupo durch Treffer von Nick Bode (26.) und „Tigrinho“ Baumgratz (34.) mit 0:2 in Rückstand. Doch diesmal reagierte das Team bemerkenswert. „Wir haben uns diesmal nicht einschüchtern lassen“, betonte Team-Manager Tahar Gritli. Nur drei Minuten später verkürzte Romeo Kumor nach starkem Pass von Athanasios Palanis, ehe Ian Schlangen kurz darauf zum Ausgleich traf – mit etwas Glück, denn der Ball rutschte dem Torwart durch die Beine. Gestern, 14:30 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. USI Lupo Martini Wolfsburg LM Wolfsburg 3 5 Abpfiff

Kurz vor der Pause setzte Schlangen noch einen drauf und brachte Lupo erstmals in Führung. „Ein langgeschlagener Freistoß wird vor seine Füße abgewehrt, und er haut ihn volley aus 15 Metern rein“, beschrieb Gritli die Szene. Nach dem Seitenwechsel sorgte Schlangen mit seinem dritten Treffer endgültig für die Vorentscheidung, Giosue Tortora erhöhte per Foulelfmeter sogar auf 5:2. Der Anschlusstreffer der Gastgeber in der Schlussphase war nur noch Ergebniskosmetik. „Endlich wurden wir für unseren Einsatz und Willen belohnt“, lobte Gritli. „Wir haben uns in jeden Zweikampf geschmissen und jeden Schuss abgewehrt – das war super anzusehen.“ Besonders die geschlossene Mannschaftsleistung gefiel ihm: „Großes Lob an alle, auch an die, die eingewechselt wurden. Diesmal hat alles funktioniert.“