Lupo erkämpft Punkt in Unterzahl

– Foto: Horst Vogler

Lupo Martini Wolfsburg hat beim FC Verden 04 ein 1:1 erkämpft und dabei über eine halbe Stunde in Unterzahl überstanden. In einer kampfbetonten Partie bewies die Mannschaft von Trainer Kevin Schulze große Moral und nahm einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mit.

Die Wolfsburger starteten zunächst optimal in die Begegnung. Bereits in der siebten Minute setzte sich Lukas Comito nach einem Pass von Hassan Mustapha durch, umkurvte den Torwart und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bangin Bakir im Nachschuss zur frühen Führung.

Team-Manager Tahar Gritli ordnete das Spiel nüchtern ein: „Spielerisch war es diesmal kein Leckerbissen, aber kämpferisch war es eine sehr starke Leistung von uns.“ Besonders bemerkenswert sei gewesen, dass Lupo „rund dreißig Minuten in Unterzahl“ bestehen musste.

Kurz darauf forderte Lupo einen weiteren Strafstoß, als Hassan Mustapha im Strafraum zu Boden ging, doch der Pfiff blieb aus. Danach konzentrierten sich die Gäste zunehmend auf die Defensive. Ein Distanzschuss von Ian Schlangen blieb eine der wenigen Offensivaktionen.

Die Partie änderte sich entscheidend in der 58. Minute. Aziz Kiy sah nach einem Zweikampf die Rote Karte. „Der Schiedsrichter hatte zunächst Gelb in der Hand, wurde dann aber vom Assistenten überstimmt und zeigte zu unserem Unverständnis die Rote Karte“, sagte Gritli.

Trotz Unterzahl verteidigte Lupo lange mit großem Einsatz. Erst in der Schlussphase gelang Jonas Austermann der Ausgleich. Danach erhöhte Verden den Druck, doch entweder blockten Wolfsburger Verteidiger die Abschlüsse oder Flynn Schönmottel war zur Stelle. Am Ende überwog beim Wolfsburger Team-Manager dennoch die Zufriedenheit: „Am Ende nehmen wir den Punkt mit.“

Mit nun acht Punkten bleibt Lupo zwar auf Rang fünfzehn, zeigte in Verden jedoch erneut, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch nicht abgeschrieben ist.