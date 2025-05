Lupo empfängt Celle – Gritli: Heute können wir ganz befreit aufspielen

Zum Saisonabschluss der Oberliga Niedersachsen empfängt USI Lupo Martini Wolfsburg am Sonntag den MTV Eintracht Celle – und erstmals seit Monaten geht es für die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch nicht mehr ums sportliche Überleben. „Letzte Woche, wie gesagt, Klasse erhalten. Heute können wir ganz, ganz, ganz befreit aufspielen“, sagt Team-Manager Tahar Gritli mit hörbarer Erleichterung.

Die Wolfsburger hatten sich durch den Auswärtssieg in Rehden frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und wollen nun einen würdigen Abschluss auf heimischem Platz feiern. Dabei steht nicht nur das Ergebnis im Vordergrund, sondern auch ein sportlich faires Auftreten gegen einen Gegner, der noch dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt. „Da es bei Celle noch um was geht, werden wir natürlich 100 Prozent geben. Es soll keine Wettbewerbsverzerrung oder irgendwas in Richtung Manipulation geben“, stellt Gritli klar.