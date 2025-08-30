 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die Knipser Malte Peters (l.) und Harvy Marschmann.
Die Knipser Malte Peters (l.) und Harvy Marschmann. – Foto: F.B., FCM

Lupenreiner Malte Peters, auch Harvy Marschmann liefert ab

Kreisliga A Moers: Der TV Asberg hat zum Auftakt des 3. Spieltags beim SV Millingen gewonnen, aber auch zwei Spieler verloren. Malte Peters erzielt einen Hattrick für den SSV Lüttingen, Harvy Marschmann trifft doppelt für den FC Moers-Meerfeld.

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Moers hat mit einem Auswärtssieg des TV Asberg beim SV Millingen schon am Dienstag begonnen, weshalb der TVA mindestens bis Sonntag Tabellenführer bleibt. Malte Peters erzielt einen Hattrick für den SSV Lüttingen, Harvy Marschmann trifft doppelt für den FC Moers-Meerfeld.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Di., 26.08.2025, 19:30 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
0
2
Abpfiff
Es hätte der optimale Dienstagabend für den TV Asberg sein können. Natürlich: Der TVA hat beim SV Millingen auch sein drittes Saisonspiel gewonnen und steht deshalb erstmal auf dem ersten Platz, doch nach den beiden Treffern von Alen Brajic (14.) und Serhat Karabulut (26.) dezimierten sich die Gäste im zweiten Abschnitt: Zunächst sah Brajic nach einer Unsportlichkeit seine zweite gelbe Karte, dann flog Sahlan Elcim wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Während Asberg an der Disziplin arbeiten muss, geht es für Millingen um die sportliche Steigerung. Noch ist der SVM punktlos.

SV Millingen – TV Asberg 0:2
SV Millingen: Raphael Boenig, Noel Benga, Timur Aydin (80. Oliver Kraft), Timur Zenk, Luis Bernd Heinrich, Tom Parthum, Darvin Goecke, Domenique Cremers, Maurice Diebels (71. Luca Schröer), Badri Müller, Ricardo Schiff - Trainer: Benedikt Kamper - Trainer: Oliver Kraft - Trainer: Kevin Holz
TV Asberg: Luk Schwardt, Franck Sylla, Ogün Sengül (73. Justin Gellert), Kilian Cüneyt Rabe (95. Tom Conrad), Jamal Aanen (66. Sahlan Elcim), Lars Drauschke, Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alen Brajic, Junior Holzum (95. Mahdi Salman), Serhat Karabulut (66. Aydin Türkeli) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alen Brajic (14.), 0:2 Serhat Karabulut (26. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Alen Brajic (58./TV Asberg/Unsportlichkeit)
Rot: Sahlan Elcim (80./TV Asberg/Tätlichkeit)

Gestern, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
2
2
Abpfiff
Hat der FC Meerfeld seinen ersten Punkt gewonnen oder zwei Zähler verloren? Diese Frage wird sich das Team nach dem 2:2 gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gestellt haben, denn die Gäste glichen einen Doppelpack von Harvy Marschmann noch aus. Immerhin hat Moers erstmals gepunktet und steht bis Sonntag nicht auf einem Abstiegsplatz.

FC Moers-Meerfeld – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 2:2
FC Moers-Meerfeld: Fabian Meier, Nico Noah Herzog, Tim Küppers (69. Mauritz Koch), Cedric Oster, Harvy Marschmann (67. Jan Gez), Matthias Janssen, Kevin Hettkamp (77. Jannis Schubert), Dustin Eichholz (90. Domenic Krothofer), Nadim Hajroussi, Noel-Djamel Pukallus (85. Murat Selik) - Trainer: Fabian Scholz
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Niklas Heimberg, Marvin Kowalewski, Felix Dressler, Elias Grunert (63. Savio Carvalho Rodrigues), Dominik Sommer, Philipp Hasse, Linus Neukirchen (82. Robin Kuypers), Niklas Jahny, Tim Konrad (75. Ferit Acar), Shawn Rume, Florian Witte - Trainer: Andreas Weinand
Schiedsrichter: Felix Bongards (Duisburg) - Zuschauer: 198
Tore: 1:0 Harvy Marschmann (11.), 2:0 Harvy Marschmann (27.), 2:1 Philipp Hasse (29.), 2:2 Elias Grunert (32.)

Gestern, 19:30 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
4
1
Abpfiff
Nach dem guten Auftakt verlor Viktoria Alpen auch beim SSV Lüttingen, der einen lupenreinen Hattrick von Malte Peters (12., 18. und 43.) bejubelte. Der 24-Jährige, der vergangene Saison 30 Tore schoss, startete in seinem ersten Einsatz sofort durch und war beim 4:1 Mann des Spiels. Lüttingen steht jetzt vor Alpen.

SSV Lüttingen – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 4:1
SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Fabian Wenten, Johann Hildebrandt (79. Justin Bizjak), Robin Sebastian Bömer, Marius Neinhuis, Julian Rüttermann (84. Daniel Zarko), Nicolas Mayer (75. Sebastian Kühn), Lars Neinhuis (70. Björn Hopmann), Lars van Schyndel, Janik Schweers (82. Janne Henrik Manten), Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Stefan Funke, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Kai Hense, Louis Feldkamp (73. Christoph Bühren), Matthias Kaul, Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann, Lennart Linkenbach, Nils Speicher, Mika Heckers (77. Danil Kaplich) - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen
Schiedsrichter: Bastiaan Leenders - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Malte Peters (12.), 2:0 Malte Peters (18.), 3:0 Malte Peters (43.), 4:0 Janik Schweers (69.), 4:1 Nils Speicher (86.)

Morgen, 15:15 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:15live
Morgen, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:30live
Morgen, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Morgen, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:30
Morgen, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:00live
Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:00live
Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen
Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II
So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg

André NückelAutor