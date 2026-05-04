Lupenreiner Hattrick: McIntosh wird zum Matchwinner

Auf heimischem Rasen drehte Siegburg den frühen Rückstand – Foto: Lucy Neuber

Der Siegburger SV 04 hat sich gegen die SC Fortuna Köln II mit 4:2 durchgesetzt und bleibt damit erster Verfolger von Tabellenführer Bergisch Gladbach. Mann des Tages war William James McIntosh, der mit einem lupenreinen Hattrick die Partie drehte.

In der Folge übernahm Siegburg zunehmend die Kontrolle. McIntosh traf in der 33. Minute zur Führung und legte kurz vor der Pause seinen dritten Treffer nach (42.). Lupenreiner Hattrick! Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Kuhbier in der Nachspielzeit auf 4:1 (45+1.) und sorgte für klare Verhältnisse. „Zum Glück hat uns McIntosh durch einen schönen Freistoß zurück ins Spiel gebracht. Ab da ging das Spiel für uns los“, erklärte Otto.

Die Gäste aus der Südstadt erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Spittmann mit 0:1 in Führung. Siegburg hatte zunächst große Probleme, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Trainer Alexander Otto fand nach Abpfiff auf der Pressekonferenz klare Worte: „Wenn ich mir den Start angucke, war der eine Vollkatastrophe. Wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen.“Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später glich McIntosh per Freistoß zum 1:1 aus (10.). Ein Treffer, der das Spiel kippte.

Fortuna kämpft, sieht aber Rot

Nach dem Seitenwechsel versuchte Fortuna Köln II, zurück in die Partie zu finden. Monning verkürzte zwar noch auf 4:2, doch die Gäste schwächten sich in der 67. Minute selbst: Torhüter Pascal Zink sah die Rote Karte. Trotz Unterzahl machte Fortuna die Partie in der Schlussphase noch einmal spannend, doch Siegburg brachte den Vorsprung letztlich über die Zeit.

Fortunas Trainer Iraklis Metaxas sah den Gegner am Ende vorne: „Insgesamt ein verdienter Sieg für Siegburg. Wir sind gut gestartet und gehen in Führung. Dann hatten wir allerdings etwas zu verlieren und haben eher ängstlich gespielt.“Auch die taktische Linie ging verloren: „Wir haben unsere Marschroute verloren. Auch wenn die zweite Halbzeit besser war, hat uns letztendlich auch die Rote Karte einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Verfolger bleibt dran

Mit dem Sieg bleibt Siegburg auf Rang zwei und hält den Rückstand auf Tabellenführer Bergisch Gladbach bei vier Punkten. „Wir freuen uns über den Sieg und die Reise geht weiter“, so Otto. Während die „Blues“ im Aufstiegsrennen weiter Druck machen, verpasste Fortuna II die Chance, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.



An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die Spielwertung des Spiels Siegburg - Pesch bei Fupa bereits in die Tabelle miteinbezogen wurde und Bergisch Gladbach eine Partie weniger auf dem Konto hat. Ohne die vorzeitige Wertung beträgt der Vorsprung vier Zähler. Mit der Wertung nur einen. Dies war im Vorbericht nicht klar ersichtlich und wir entschuldigen uns bei allen Beteiligten.