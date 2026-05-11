Lupenreiner Hattrick für SC Weßling: Marius Sturm nicht aufzuhalten

Marius Sturm netzte dreifach. – Foto: FuPa Oberbayern/SC Weßli

Marius Sturm erzielte beim 3:1-Sieg gegen den FC Deisenhofen III einen Hattrick für den SC Weßling. Der TSV Oberalting und der TSV Gilching II verloren knapp.

Der SC Weßling hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. Gegen den FC Deisenhofen III feierte die Mannschaft von Trainer Milan Lapuh einen 3:1-Erfolg. Matchwinner war Marius Sturm mit einem lupenreinen Hattrick. „Wir haben gut angefangen, Chancen rausgespielt und verdient die Tore gemacht“, sagte Lapuh. Bereits in der 9. Minute traf Sturm zum 1:0. Beim 2:0 staubte Sturm aus fünf Metern ab, ehe er kurz vor der Halbzeit per Elfmeter seinen Dreierpack perfekt machte. Weßling dominierte die Partie. „Das ganze Spiel ging eigentlich nur auf ein Tor. Der Gegner hatte keine Chancen“, meinte Lapuh. Dennoch ärgerte ihn die Chancenverwertung: „Mika Langmann muss direkt nach der Pause das 4:0 machen.“

Nach dem Anschlusstreffer von Mert Konya wurde es kurz hektisch. „Wir haben unnötige Fouls gemacht und Deisenhofen gute Standards ermöglicht. Wenn es zehn Minuten vor Schluss 3:2 steht, wird es eng“, sagte Lapuh. Am Sieg änderte das jedoch nichts. Durch den Erfolg bleibt Weßling Tabellendritter. „Nächste Woche in Gilching wird sich zeigen, ob wir noch was machen können“, betonte Lapuh.

Die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried hat bei Tabellenführer TSV Moorenweis eine Überraschung verpasst. Gegen den Spitzenreiter der Kreisliga 2 verlor das Team von Spielertrainer Tobias Hänschke am Sonntag knapp mit 0:1. Im ersten Durchgang war er mit dem Auftritt seines Teams nicht unzufrieden. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und haben uns drei, vier gute Torchancen erspielt“, so Hänschke. Effektiver waren jedoch die Gastgeber, die früh das einzige Tor des Tages erzielten.

Im zweiten Durchgang konnten die Gäste dann nicht mehr an ihre bis dahin gezeigte Leistung anknüpfen. „Zu viele Abspielfehler, zu mutlos, nicht zwingend genug“, fasste Hänschke zusammen. Fabian Boitin scheiterte vom Punkt an Torwart Andreas Pauker. Gilching II wurde spät noch durch eine Gelb-Rote Karte gegen Boitin sowie eine Zeitstrafe gegen Joshua Nowood dezimiert.

TSV Oberalting-S. – SV Fuchstal ⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1 Prinzing (8.), 0:2 Sunkar (58.), 1:2 M. Hüttling (89.)

Der TSV Oberalting-Seefeld hat im Moment mit argen Verletzungssorgen zu kämpfen. „Uns fehlen fünf, sechs Stammspieler. Das können wir aktuell nicht auffangen“, sagte TSV-Trainer Manuel Feicht nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Fuchstal. „Wir haben trotzdem ein ordentliches Spiel gemacht und bis zum Schluss super gekämpft“, lobte Feicht.

Schon früh gingen die Gäste durch einen Treffer von Luca Prinzing in Führung. Etwa ab der 25. Minute wurden die Gastgeber mutiger, Moritz Dreher vergab jedoch eine gute Möglichkeit, er schoss über das Tor.

Im zweiten Durchgang landete ein zunächst abgeblockter Schuss genau auf dem Fuß des Fuchstalers Mert Sunkar, der die Gästeführung ausbaute. Oberalting gab sich nicht auf, Laurenz Mantel scheiterte am Pfosten und Markus Hüttling konnte kurz vor dem Abpfiff per Kopf noch verkürzen. „Fuchstal hätte aber auch noch zwei Tore mehr erzielen können“, räumte Feicht ein.