Lupburg chancenlos – Erster gegen Letzter in Dietfurt

Nachholspiel am Donnerstag
Klare Angelegenheit in Lupburg: Im Grunde war schon nach der ersten Halbzeit der Drops gelutscht. Riepl, Meier und Eichhammer schossen der DJK eine komfortable 3:0-Pausenführung heraus. Das war dann auch der Endstand. Eichlberg verbessert sich im engen Feld auf den vierten Platz, während Lupburg mit vier Punkten Drittletzter bleibt.
Die Partien des 7. Spieltags
Schon am Samstag steigt das Topspiel des Wochenendes. Zweiter gegen Dritter, zudem ein Lokalduell zweier SG-Partner im Jugendbereich – es dürfte Pfeffer drin sein, wenn der TV Riedenburg (2., 11) und die SG Painten (3., 10) aufeinander stoßen. Klare Ziele der Gastgeber: weiter ungeschlagen bleiben und sich nicht von Painten überholen lassen. Welche Mannschaft kann ihre Stellung im oberen Tabellenbereich festigen?
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Sand im Getriebe ist zum Saisonstart beim SC Sinzing (13., 2). Nur zwei Zähler konnte die Pirkenseer-Elf aus den ersten fünf Matches einspielen. Platzt auf heimischem Boden der Knoten? Nächster Gegner ist Aufsteiger TSV Großberg (6., 9), der seinerseits den ordentlichen Saisonstart fortführen und die jüngste, erste Saisonniederlage gegen Dietfurt wettmachen möchte.
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Fast über die gesamte Spielzeit lag Oberndorf/Matting (5., 10) im Heimspiel gegen Hemau zurück. Doch die SG bewies Moral und erkämpfte sich beim 4:4 noch einen Punkt. Am Sonntag geht's zur SG Hohenschambach (7., 9). Der Liganeuling hat erst einmal verloren und könnte mit einem Heimdreier einen größeren tabellarischen Sprung machen.
So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Es ist allmählich zum Haareraufen: Immer wieder ist der TV Hemau (11., 5) nah dran am Premierensieg, doch der bisher will einfach nicht gelingen. Stattdessen spielte der Aufsteiger schon fünf unentschieden. Zu Hause soll endlich der erste Dreier her. Mit dem Tabellennachbarn SV Lupburg (12., 4) reist eine Mannschaft mit derselben Kragenweite an. Es ist ein wichtiges Match für beide Teams, die beide unten raus wollen.
So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Mit dem klaren Sieg vom Donnerstag im Rücken, geht die DJK Eichlberg/Neukirchen (4., 10) ins Heimspiel gegen die SG Peising/Bad Abbach II (9., 8). Eine unbequeme Aufgabe! Die Gäste erwischten einen guten Saisonstart, gingen zuletzt aber zwei Mal leer aus. Dementsprechend sind die Petz-Mannen gewillt, aus der Tiefenhüll mindestens den obligatorischen Auswärtspunkt zu entführen.
So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Vor wegweisenden Spielen steht Beratzhausen (10., 7). Viele Punkteteilungen kosten der Eglmeier-Truppe zum jetzigen Zeitpunkt eine bessere Platzierung. Gelingt dem TSV in Steinsberg der wichtige zweite Saisonsieg? Etwas dagegen hat natürlich der FSV (8., 8), der seine negative Heimbilanz (0/2/1) ausgleichen will. Nuancen dürften diese enge Begegnung entscheiden.
So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
Die einen grüßen noch ungeschlagen von der Tabellenspitze, die anderen zieren ohne Sieg das Tabellenende: Wenn der TSV Dietfurt (1., 12) den ASV Undorf (14., 2) empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Doch wer weiß, vielleicht verleiht die absolute Außenseiterrolle den Mannen von Coach Robert Mühlbauer die nötige Energie, um den Favoriten niederzuringen. Und den ersten Dreier dieser Spielzeit zu feiern.