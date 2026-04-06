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Lupburg angelt sich fünf Youngsters
Der abstiegsbedrohte Kreisligist setzt auf junge Verstärkungen und sieht sich für die kommende Saison gut aufgestellt
von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die Abteilungsleiter Florian Schnabl (links) und Tobias Reinwald (rechts) begrüßen Moritz Völkel, Simon Mulzer, Tim Lange, Elias Essigkrug und Ambrus Kovacs (von links) beim SV Lupburg. – Foto: Verein
Der SV Lupburg steckt in der Regensburger Kreisliga 2 wie schon in der Vorsaison – hier gelang über die Relegation der Ligaerhalt – mittendrin im Abstiegskampf. An Ostern absolviert die Mannschaft einen Doppelspieltag. Nach dem wichtigen Auswärtssieg vor zwei Tagen gegen Eichlberg/Neukirchen soll am heutigen Ostermontag nachgelegt werden. Es geht nach Hohenschambach. Vor der Partie haben die Mannen des scheidenden Trainers Werner Ruppert drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.
Ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit treibt der Verein aus dem Landkreis Neumarkt seine Personalplanungen für die kommende Saison emsig voran. Dabei kann er jetzt gleich fünf Neuzugänge präsentieren. Auffällig: Der Fokus liegt klar auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Ein Duo kommt aus dem eigenen „Stall“, ein Trio aus dem externen Regal.
Aus der A-Jugend der JFG Schwarze Laber rücken mit Simon Mulzer und Moritz Völkel zwei vielversprechende Eigengewächse in den Herrenbereich auf. Beide zählen zu den Leistungsträgern der aktuellen Bezirksoberliga-Mannschaft, die derzeit an der Tabellenspitze steht. Mulzer führt das Team zudem als Kapitän an. Vor allem Mulzer hat sich diese Saison im Lupburger Kreisliga-Team auch schon erste Sporen verdient, erzielte drei Tore in neun Einsätzen. „Beide haben ein riesiges Potenzial und sind große Talente. Sie spielen in der A-Jugend eine zentrale Rolle und werden definitiv eine Bereicherung für unsere Herrenmannschaften sein“, zeigen sich die Abteilungsleiter Florian Schnabl und Tobias Reinwald überzeugt.
Neben den Eigengewächsen verstärkt sich der SV Lupburg auch extern: Mit Ambrus Kovacs, Elias Essigkrug und dem aktuell Noch-A-Jugendlichen Tim Lange wechseln drei junge Spieler vom TV Parsberg an den Reiselberg. „Wir freuen uns sehr, dass sich alle drei für uns entschieden haben. Sie sind allesamt hervorragend ausgebildet. Nun wollen wir sie in Lupburg weiter fördern und ihnen beim nächsten Entwicklungsschritt helfen. Sie werden unseren Kader in der Breite wie auch in der Qualität verstärken“, erklärt Schnabl.
Insgesamt sehen sich die Grünweißen für die kommende Saison gut aufgestellt. Die Trainerfrage wurde ja bereits vor Längerem geklärt, David Treese und Patrick Meister als „Co“ als künftiges Trainerteam vorgestellt. Mannschaftstechnisch liege der Fokus klar auf der Entwicklung junger Spieler, heißt es. Gleichzeitig würden alle etablierten Kräfte dem Verein erhalten bleiben. „Wir haben einen sehr guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern und sind für die neue Saison bestens gerüstet“, betont Spartenleiter Schnabl. Weitere punktuelle Verstärkungen schließen die Verantwortlichen jedoch nicht aus.