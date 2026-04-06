Lupburg angelt sich fünf Youngsters

Die Abteilungsleiter Florian Schnabl (links) und Tobias Reinwald (rechts) begrüßen Moritz Völkel, Simon Mulzer, Tim Lange, Elias Essigkrug und Ambrus Kovacs (von links) beim SV Lupburg. – Foto: Verein

Der SV Lupburg steckt in der Regensburger Kreisliga 2 wie schon in der Vorsaison – hier gelang über die Relegation der Ligaerhalt – mittendrin im Abstiegskampf. An Ostern absolviert die Mannschaft einen Doppelspieltag. Nach dem wichtigen Auswärtssieg vor zwei Tagen gegen Eichlberg/Neukirchen soll am heutigen Ostermontag nachgelegt werden. Es geht nach Hohenschambach. Vor der Partie haben die Mannen des scheidenden Trainers Werner Ruppert drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.



Ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit treibt der Verein aus dem Landkreis Neumarkt seine Personalplanungen für die kommende Saison emsig voran. Dabei kann er jetzt gleich fünf Neuzugänge präsentieren. Auffällig: Der Fokus liegt klar auf jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Ein Duo kommt aus dem eigenen „Stall“, ein Trio aus dem externen Regal.