Lunzenau fordert Vize Leipzig – Meißen gastiert beim Meister

– Foto: Daniel Jopp

In der Sachsenklasse Nord sind am 28. Spieltag die ersten großen Würfel gefallen, doch die Intensität auf den Plätzen nimmt keineswegs ab. Während die Meisterschaft seit dem vergangenen Wochenende endgültig entschieden ist, herrscht auf den Rängen dahinter ein unerbittlicher Überlebenskampf. Vier Mannschaften müssen am Ende der Saison den bitteren Gang nach unten antreten. Genau diese Regelung sorgt für eine dramatische Anspannung im Tabellenkeller, wo fast jeder Verein um jeden Zentimeter kämpfen muss. Gleichzeitig brennen die Verfolger darauf, den Silberrang abzusichern oder sich für herbe Schlappen aus der ersten Saisonhälfte zu revanchieren.

Heute, 19:30 Uhr FV Gröditz 1911 FV Gröditz BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II 19:30 PUSH

Die Eröffnung des Wochenendes findet in Gröditz statt. Der FV Gröditz 1911 steht mit lediglich 16 Punkten am fernen Tabellenende und macht vorerst seine letzten Spiele in der Landesklasse. Die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig reist dagegen als Tabellenzehnter mit 35 Zählern aus einer Position des gesicherten Mittelfelds an. Dass die Trauben für die Hausherren enorm hoch hängen, zeigt der Blick auf das Hinspiel, als die Chemiker einen fulminanten 7:1-Kantersieg feierten. Damals überragten Tom Quang Bager und Hussein Bilal die überforderte Gröditzer Hintermannschaft komplett. Gröditz will vor den eigenen Fans Schadensbegrenzung betreiben, während Leipzig die Favoritenrolle untermauern möchte.

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Morgen, 14:00 Uhr Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 Meißner SV 08 Meißner SV 14:00 PUSH

Große Gefühle und kollektiver Jubel herrschen im Sportpark von Markkleeberg. Die Kickers 94 Markkleeberg bitten als frisch gebackener und absolut verdienter Meister zum ersten Heimspiel nach dem Titelcoup. Mit stolzen 65 Punkten zieht der Champion einsam seine Kreise. Zu Gast ist der Meißner SV 08, bei dem die Gemütslage kaum gegensätzlicher sein könnte. Nach drei bitteren Niederlagen in Folge wurden die Domstädter bis auf den fernen fünften Rang durchgereicht und stecken in einer tiefen Formkrise. Das Hinspiel entschied Markkleeberg bereits mit 3:1 für sich, als Leo Andreas Morgenstern den Torreigen in der 35. Minute eröffnete. Meißen steht vor einer schweren Charakterprüfung, um beim Schaulaufen des Meisters nicht unterzugehen. --- Morgen, 15:00 Uhr VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau SV Naunhof 1920 SV Naunhof 15:00 PUSH Ein spannungsgeladenes Duell zweier spielstarker Mannschaften erwartet die Zuschauer in Zwenkau. Der VfB Zwenkau 02 schwimmt nach dem spektakulären 5:3-Erfolg gegen Meißen auf einer Euphoriewelle und hat sich auf den neunten Tabellenplatz vorgeschoben. Der SV Naunhof 1920 hingegen musste zuletzt einen Rückschlag gegen den Tabellenzweiten hinnehmen und belegt mit 44 Punkten den sechsten Rang. Dass diese Paarung für Spektakel steht, bewies das Hinspiel, das nach einem packenden Schlagabtausch mit einem 3:3-Unentschieden endete. Ben Sommer glänzte damals als zweifacher Torschütze für Zwenkau, während Naunhof erst in der 89. Minute den Ausgleich erzwang. --- Morgen, 15:00 Uhr SV Panitzsch/Borsdorf 1920 Panitzsch SV Liebertwolkwitz SV Liebertw. 15:00 PUSH Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 hat die Vizemeisterschaft noch nicht abgeschrieben. Als Tabellenvierter mit 50 Punkten liegt das Team in Lauerstellung und will nach dem jüngsten Unentschieden gegen Wilsdruff wieder einen dreifachen Punktgewinn einfahren. Der SV Liebertwolkwitz reist als Siebter an und will sich für die knappe 1:2-Heimniederlage aus der ersten Saisonhälfte revanchieren. Damals schossen Tony Kaiser in der 27. Minute und Oskar Werner in der 31. Minute den knappen Erfolg für Panitzsch heraus. --- Morgen, 15:00 Uhr SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels HFC Colditz Colditz 15:00 PUSH Im Hafenstadion trifft pure Existenzangst auf die Jagd nach dem Silberrang. Der SC Hartenfels Torgau 04 schöpfte durch den jüngsten Erfolg im Kellerkrimi neuen Mut und liegt als Tabellendreizehnter mit 25 Punkten nur noch einen einzigen Zähler hinter dem rettenden Ufer. Mit dem HFC Colditz reist jedoch ein echter Brocken an. Die Gäste belegen den dritten Platz und wollen ihren Traum von der Vizemeisterschaft weiter nähren. Im Hinspiel zeigten die Colditzer beim deutlichen 5:2-Heimsieg ihre ganze Klasse, als Marcus Döbold bereits in der 8. Minute traf. Torgau muss in der Defensive über sich hinauswachsen, um gegen die offensive Wucht des Favoriten zu bestehen. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau Leipziger SC 1901 Leipziger SC 15:00 PUSH

Dieses Aufeinandertreffen birgt eine immense Brisanz und reichlich Revanchegelüste. Der Aufsteiger Leipziger SC 1901 reist als stolzer Tabellenzweiter mit 55 Punkten an und will seine Position untermauern. Doch der SV Fortschritt Lunzenau ist der personifizierte Angstgegner der Leipziger. Im Hinspiel düpierte der damalige Außenseiter den Favoriten im eigenen Stadion mit einem denkwürdigen 5:2-Erfolg, bei dem Robert Zickert und Alexander Dartsch jeweils einen Doppelpack schnürten. Lunzenau rangiert auf Platz zwölf und benötigt nach der jüngsten Heimpleite jeden Zähler im Kampf gegen die vier Abstiegsplätze, während Leipzig auf Wiedergutmachung brennt. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr Radefelder SV 90 Radefeld SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff 15:00 PUSH

Der Radefelder SV 90 hat sich mit 39 Punkten auf dem achten Platz im Niemandsland der Tabelle eingerichtet, musste am vergangenen Wochenende jedoch eine Niederlage einstecken. Für die SG Motor Wilsdruff hingegen steht alles auf dem Spiel. Das Team belegt mit 22 Zählern den 14. Platz und befindet sich damit mitten in der gefährlichen Zone der Abstiegsränge. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Radefeld, das auswärts souverän mit 3:0 triumphierte. Justin Salomo leitete damals in der 43. Minute den Erfolg ein. Wilsdruff muss erbitterten Widerstand leisten, um die kleine Chance auf Rettung am Leben zu erhalten. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Lindenau 1848 Lindenau Bornaer SV 91 Borna 15:00 PUSH

Im Leipziger Westen kommt es zu einem traditionellen Duell mit maximaler sportlicher Relevanz. Der SV Lindenau 1848 steht mit 33 Punkten auf dem elften Platz und könnte mit einem Heimsieg den Klassenerhalt perfekt machen. Für den Bornaer SV 91 ist es hingegen das Spiel der absolut letzten Hoffnung. Die Gäste belegen mit 21 Punkten den 15. Tabellenplatz und schöpfen nach dem jüngsten Erfolg gegen Chemie neuen Mut. Das Hinspiel entschied Lindenau zwar auswärts mit 2:0 für sich, doch die nackte Verzweiflung im Abstiegskampf macht den Aufsteiger aus Borna zu einem brandgefährlichen Kontrahenten.

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