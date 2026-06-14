"Lumpi" Lambertz: Fortuna-Legende zurück im Fußballkreis Neuss Andreas Lambertz, Schirmherr des Business-Cups „Neuss am Ball, kickt als Co-Trainer mit Düsseldorf gegen Holzheim und Jüchen. von RP / Dirk Sitterle · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Andreas Lembertz ist Schirmherr bei "Neuss am Ball". – Foto: Fortuna

Freizeit ist relativ, vor allem für Fußballer, die mit ihrer Leidenschaft ihren Lebensunterhalt bestreiten. Der Liga-Spielbetrieb ruht zwar seit dem 16. Mai, doch das Leder lässt Andreas „Lumpi“ Lambertz, in Dormagen geborener, in Grevenbroich aufgewachsener (Fachabitur am Berufsbildungszentrum an der Bergheimer Straße) und mit seiner Familie in Korschenbroich wohnender Kult-Kicker bei Fortuna Düsseldorf, nicht los.

Den Mittwochvormittag zum Beispiel verbrachte der 41-Jährige in einem Düsseldorfer Hotel, um für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) eine Folge der beliebten Doku-Reihe „Meine Heimat. Mein Verein“ zu produzieren. An seiner Beliebtheit bei den Fans in der Landeshauptstadt, die nicht vergessen haben, dass ihr „Lumpi“ mit F95 einst von der 4. Liga bis in die Bundesliga aufstieg, hat Lambertz auch als Co-Trainer der Düsseldorfer Zweitvertretung nichts eingebüßt. Obwohl seine 342 Spiele umfassende Profikarriere – vollgestopft mit Highlights wie sein Tor im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV vor 17 Jahren in der 119. Minute zum 3:3-Ausgleich – mittlerweile seit sechs Jahren vorbei ist, ist er immer noch eine Legende am Flinger Broich. Zwangsabstieg nicht zu ändern Über den Zwangsabstieg mit der U23 in die Oberliga Niederrhein als Folge des Super-GAUs der Profis in der Zweiten Bundesliga spricht er trotzdem nüchtern. „Klar, für uns war das die Höchststrafe“, sagt er zwar, fügt dann aber achselzuckend hinzu: „Was soll ich machen? Et is wie et es! Ich kann daran nix mehr ändern.“ Schlaflose Nächte habe er deshalb nicht gehabt, versichert er. Das könnte freilich auch damit zu tun haben, dass er seine berufliche Zukunft im Verein nicht in Gefahr sieht. Er gehe davon aus, sagt er, dass es in der bisherigen Konstellation, mit ihm als Co-Trainer unter Chefcoach Jens Langeneke, weitergehe. „Ich habe jedenfalls nichts anderes gehört.“ Auch für den Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss eine ziemlich gute Nachricht, trifft der älteste Nachwuchs der Fortuna in der nächsten Spielzeit doch in der Oberliga Niederrhein auf die Holzheimer SG und den VfL Jüchen-Garzweiler.

Zwar trug der im Rhein-Kreis verwurzelte Lambertz, der unter seinem Vater in der F-Jugend der SG Orken/Noithausen zum runden Leder gekommen war, im Nachwuchsbereich die Trikots des TSV Bayer Dormagen, TSV Norf und des VfR 06 Neuss, doch ansonsten waren seine Berührungspunkte – abgesehen von einem Freundschaftsspiel der Düsseldorfer im Rahmen der Feiern zum 100-jährigen Bestehen des TuS Grevenbroich 2011 – mit dem Fußball im Kreisgebiet eher mau. Eine Verbindung zur Holzheimer SG hat er aber. Mit deren neuem Trainer Sven van Beuningen absolvierte er vor drei Jahren in der Sportschule Wedau nämlich den Lehrgang zur B-Lizenz. Seither halten die beiden Kontakt, zumal van Beuningen als Polizist auch schon bei Heimspielen von Fortuna II im Einsatz war. „Wir sehen uns regelmäßig. Sven ist ein ganz entspannter Typ.“ Neuerlich Schirmherr bei "Neuss am Ball" Das gilt natürlich auch für Lambertz. Eben weil er die Bodenhaftung nie verloren hat, hat sich der ehemalige Kapitän von F95 bereit erklärt, wie im Vorjahr die Schirmherrschaft für den Business-Cup „Neuss am Ball“ zu übernehmen, der am 21. Juni in seine bereits elfte Auflage geht. „Bei dem Open-Air-Fußballevent für die ganze Familie haben Unternehmen die Möglichkeit, sich von ihrer sportlichsten Seite zu präsentieren“, sagt Turnier-Veranstalter Nektarios Papadopoulos. Ein Teil des Erlöses kommt der Kinderschutz-Stiftung „It’s for Kids“ zugute. Eine Idee, die Lambertz gerne unterstützt: „Eine tolle, coole Sache, finde ich. Und weil es bei mir passt, bin ich dabei.“