Lukimya geht voran Der Ex-Profi stellt sich beim Fußball-Oberligisten MSV Düsseldorf in den Dienst der Mannschaft und spielt da, wo er gebraucht wird.

Für aufmerksame Beobachter des MSV Düsseldorf war es am Sonntag eine kleine Überraschung. Zum ersten Mal in dieser Saison schickte Mohamed El Mimouni seinen Ex-Profi Assani Lukimya als Innenverteidiger auf den Platz. Die Umstellung entpuppte sich hinterher als gute Entscheidung. Der MSV blieb ohne Gegentor und gewann das Kellerduell beim FSV Duisburg knapp mit 1:0.

„Der Grund ist ganz einfach. Max (Anm. d. Red. Innenverteidiger Max Nadidai) war nicht da. Dementsprechend mussten wir reagieren. Es war für uns ein sehr wichtiges Spiel. Auch wenn Assani vorne sehr wichtig für uns ist, habe ich mich dazu entschieden, ihn nach hinten zu ziehen“, erklärt El Mimouni seine Beweggründe.

Dass Lukimya dem MSV in der Defensive helfen kann, ist klar. Der 36-Jährige spielte in seiner Profizeit bei Fortuna Düsseldorf, dem SV Werder Bremen, Hansa Rostock und dem KFC Uerdingen überwiegend in der Innenverteidigung und verteidigte gegen Top-Stars wie Arjen Robben, Frank Ribery und Robert Lewandowski.

Beim MSV spielt Lukimya jetzt aber normalerweise in der Sturmspitze. „Assani war bis zur A-Jugend Stürmer - Das wissen die wenigsten“, sagt El Mimouni und ergänzt: „Als er zu uns kam, war es sein Wunsch, vorne zu spielen.“

Zur Rückrunde der vergangenen Saison schloss sich der 36-Jährige dem MSV an und half dabei mit, dass der Verein in die Oberliga aufstieg. In elf Landesligaspielen schoss er 14 Tore und bereitete drei Treffer vor. Auch in der laufenden Saison hat er bereits gezeigt, wie wichtig er für das Team ist. Neben vier Toren und einigen Vorlagen zieht er durch seine Präsenz auch immer wieder Gegenspieler auf sich und schafft so Freiräume für seine Mitspieler.