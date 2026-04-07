Luke Meyer wechselt zum VFL Willich

Mit der Verpflichtung von Luke Meyer konnte der VFL Willich einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison fix machen.
„Ich freue mich in Zukunft für den VFL zu spielen. Ich denke, das ist für mich der richtige Schritt und blicke voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit.“
„Mit Luke haben wir unsere Wunschlösung verpflichtet, der zusammen mit unserem aktuellen Torhütern ein starkes Torwartteam bilden wird. Er ist ambitioniert und will Verantwortung übernehmen - genau solche Jungs suchen wir“, sagt Thomas Hacker, der Sportliche Leiter des VFL.
LUKE, HERZLICH WILLKOMMEN BEIM VFL!